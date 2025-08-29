Emma Heming Willis oferă detalii despre starea de sănătate a lui Bruce Willis

Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis, a vorbit despre starea de sănătate a actorului și despre provocările familiei în lupta cu demența frontal-temporală diagnosticată în 2023. Într-un interviu acordat ABC News, Heming Willis a explicat că, deși Bruce este în sănătate generală bună, funcțiile cognitive ale creierului său se deteriorează, afectând capacitatea de comunicare.

Bruce este conectat cu noi. Simt că mă recunoaște, se luminează când suntem cu el, se implică în momentele noastre împreună, a declarat Heming Willis.

Aceasta a subliniat că legătura cu actorul este vizibilă atât în relația cu ea, cât și cu fiicele lor, în vârstă de 11 și 13 ani, dar și cu cele trei fiice adulte ale lui Bruce din căsătoria anterioară cu Demi Moore.

Emma Heming Willis a povestit cum familia a adaptat modul de comunicare cu Bruce și cum își găsesc bucuria în „momente scurte, dar prețioase” în care personalitatea și sclipirea din ochii săi mai ies la iveală. Ea a descris decizia de a muta actorul într-o locuință sigură, liniștită și adaptată nevoilor sale, cu sprijinul îngrijitorilor profesioniști, ca fiind una dintre cele mai dificile alegeri făcute.

În plus, Heming Willis a lansat cartea „The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, în care povestește experiența familiei și oferă sprijin celor care se ocupă de persoane dragi cu demență.

Este greu să vezi cum momentele acestea dispar la fel de repede cum apar, dar sunt recunoscătoare că Bruce este încă aici, alături de noi, a încheiat soția actorului.

