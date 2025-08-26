Patronul CFR Cluj, Ioan Varga, viral pe TikTok: se filmează numărând lingouri de aur

CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, dar patronul Ioan Varga continuă să atragă atenția prin aparițiile sale extravagante. Un nou clip apărut pe TikTok îl arată pe omul de afaceri în Africa, în fața unor cutii pline cu lingouri de aur, pe care le numără relaxat.

Ioan Varga se filmează numărând lingouri de aur

Imaginile, devenite rapid virale, vin în contextul în care echipa din Gruia este în criză profundă: locul 13 în Superliga, doar 5 puncte adunate și o înfrângere dureroasă cu Oțelul Galați, scor 1-4. În cupele europene, situația este și mai dramatică – CFR are nevoie de o minune pentru a întoarce în returul cu Hacken, după eșecul categoric din tur, 2-7.

Nu este prima dată când Varga se afișează cu aurul său. La finalul lunii martie, finanțatorul se filma jucându-se cu lingouri, tot în Africa, unde deține o mină auriferă. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, cutiile prezentate acum ar conține 1.700 de kilograme de aur, care ar urma să fie transportate în Dubai.

În timp ce patronul se laudă cu averea sa impresionantă, suporterii cer explicații pentru declinul unei echipe obișnuite în ultimii ani cu podiumul și cu participările constante în cupele europene.

„Sunt 17 cutii a câte 100 de kilograme pregătite. Deci, astea le avem pregătite, dar în total sunt 2300 de kilograme. Aș vrea să înțelegi că este lucru serios, astăzi pregătim actele pentru transport în Dubai”, spune Nelu Varga, în clip.

