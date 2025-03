Steve Witkoff, emisarul special al administrației Trump pentru Orientul Mijlociu și reprezentantul de facto al lui Donald Trump în discuțiile cu Vladimir Putin, a declarat într-un interviu că discuțiile cu rușii pe tema încheierii războiului din Ucraina includ mai multe teme, printre care și „accesul” Rusiei la porturile de la Marea Neagră, potrivit Antena 3.

Ceea ce sugerează Witkoff, fără să o spună explicit, este că rușii ar putea să ceară inclusiv ocuparea sau un acces preferanțial la portul Odesa, un port strategic-cheie al Ucrainei și unul dintre puținele care încă mai rămân sub controlul țării invadate, după ce Rusia a ocupat mare parte din sudul țării și litoralul acesteia.

Planul imperialist al Rusiei, crearea așa-zisei regiuni „Novorossiya” (Noua Rusie, denumită așa de Imperiul Rus începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea – n. red.) ar fi inclus ocuparea întregii părți de sud a Ucrainei, inclusiv sudul Basarabiei istorice, ceea ce ar fi adus Rusia direct la granița României. Nu este încă clar cât de mult sunt americanii dispuși să cedeze în fața dictatorului rus, însă e evident că acesta va avea ridica aceste pretenții teritoriale.

În interviul la postul american CBS, Witkoff spune că e „încrezător” în faptul că rușii doresc pacea, dar spune că situația este dificilă pentru că există o mulțime de chestiuni care trebuie rezolvate și că armistițiul „pe un teritoriu de 2.000 de kilometri” pe care se poartă lupte e dificil de implementat.

Întrebare: Sunteți cel care ați fost față în față cu Vladimir Putin. Mă întreb dacă e vorba de o tactică de tragere de timp sau dacă Putin chiar e sincer când vorbește de un armistițiu”

Steve Witkoff: (…) Am făcut mult progrese în acea întâlnire, a fost o întâlnire care putea să dureze patru ore, dar a fost, cu siguranță, în jur de trei. Am discutat multe aspecte specifice și aș vrea să accentuez cât de mare era prăpastia între Rusia și Ucraina înainte de învestirea (lui Trump – n. red.) și unde suntem acum. Am redus din problemele dintre cele două părți, am făcut progrese și, în opinia mea, această întâlnire le evidențiază.

Întrebare: În ce privește armistițiu, un acord de pace, ați discutat deja despre chestiunile tehnice – ce teritorii vor fi cedate?

Steve Witkoff: Ei bine, ce vreau să spun este că un armistițiu presupune cum să facem ca soldații să nu mai lupte pe o graniță de 2.000 de kilometri. Și asta nu include o parte principală a confruntării, care este Kursk. Acolo avem condiții de luptă diferite. Trebuie să discutăm lucurile astea. Avem regiuni despre care știm că rușii se concentrează pe ele. Avem un reactor nuclear care furnizează destul de multă electricitate Ucrainei. Trebuie să rezolvăm și chestiunea asta.

Avem accesul la porturi – avem un potențial acord pentru Marea Neagră… Sunt pur și simplu atât de multe elemente pentru implementarea unui armistițiu aici și uneori o compar cu Gaza. Gaza este un spațiu finit, definit prin comparație cu Ucraina și Rusia. Avem o situație mult mai complicată și, totuși, nimeni nu se pune de-a curmezișul. Ceea ce fac ei este să se ralieze acestei poziții, toată lumea e angajată, toți cei implicați, inclusiv europenii, să facă tot ce pot pentru a ajunge la un rezultat de succes.

Ce folos le-ar aduce rușilor porturile de la Marea Neagră



Politica imperialistă a Rusiei presupune, așa cum am menționat anterior, ca Rusia să elimine accesul Ucrainei la Marea Neagră și, prin extensie, să-i elimine capacitatea de a face comerț.

Ce urmărește regimul de la Kremlin este, pe de-o parte să captureze regiunea strategică „Novorossiya”, de unde va avea obține capacitatea de a amenința direct flancul estic și sud al NATO, și pe de altă parte să facă din Ucraina un stat dependent de facto de Rusia – fără accesul său la porturi și la Marea Neagră, statul ucrainean devine neviabil.

Este scenariul pe care l-a urmărit și Hitler în 1938, prin anexarea sudeților cehoslovaci, acțiune prin care statul cehoslovac a devenit neviabil și putea sfârși doar prin a deveni un vasal al Germaniei naziste sau prin a fi ocupată și dezmembrată complet, așa cum s-a și întâmplat.

În plus ar „reîmplini” vechiul vis al imperialiștilor ruși de a pune mâna pe accesul la gurile Dunării.

În prezent, Odesa este un port cheie pentru Ucraina – este cel prin care se fac transporturile de grâne ale țării. Rușii au și alte interese economice când vine vorba de Odesa – înainte de război, o conductă de 2.500 de kilometri făcea legătura între orașul rus Togliatti și Odesa, iar prin ea circulau, anual, 2,5 milioane de tone de amoniac. Operațiunile au încetat după declanșarea invaziei.

