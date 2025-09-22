Elveția a reluat negocierile comerciale cu administrația Donald Trump, în încercarea de a diminua tarifele vamale impuse de SUA asupra produselor elvețiene, scrie Financial Times.

Decizia vine după ce președintele american Donald Trump a aplicat un tarif neașteptat de 39% asupra importurilor din Elveția, unul dintre cele mai ridicate niveluri pentru un aliat occidental. Măsura a fost justificată prin dezechilibrul comercial dintre cele două țări.

„Am înregistrat progrese bune în ultima perioadă. Negocierile sunt în desfăşurare, dar nu aş fi optimist în privinţa unui acord iminent”, a declarat Rahul Sahgal, CEO al Camerei de Comerț Elveția–SUA.

Surse apropiate discuțiilor susțin că Bernul a propus cumpărarea de arme, uraniu îmbogățit și gaze naturale lichefiate din SUA, alături de noi angajamente de investiții. Un oficial american a confirmat că negocierile continuă.

Rolul lui Guy Parmelin și tensiunile diplomatice

Coordonarea discuțiilor este condusă de Guy Parmelin, ministrul economiei, care va prelua anul viitor președinția federală a Elveției. Acesta a avut întâlniri extinse la Washington cu oficiali ai Departamentului Comerțului, printre care Howard Lutnick, Scott Greer și James Bessent.

Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a comentat după discuții că „Elveţia îşi va rezolva problemele în timp”.

Abordarea actuală, descrisă de oficialii elvețieni drept „la nivel guvernamental”, vine după o convorbire tensionată dintre președinta Karin Keller-Sutter și Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă ar fi respins atunci cererea de reducere a tarifelor, numind-o „o doamnă drăguţă” care „nu a ascultat” plângerile privind deficitul comercial al SUA.

Dezechilibrul comercial și implicarea marilor companii

În 2024, SUA înregistrau un deficit de 38,3 miliarde de dolari în comerțul cu Elveția, dar balanța s-a schimbat în 2025: până în mai, Bernul avea un excedent de 4,2 miliarde de dolari. Datele includ exporturi de aur, exceptate de la taxe, după ce Washingtonul a renunțat la politica de impozitare a metalului prețios.

Negocierile sunt sprijinite și de mediul privat. Jean-Frédéric Dufour, CEO Rolex, l-a întâlnit pe Trump la finala US Open, un gest de vizibilitate maximă.

Totodată, noua ambasadoare americană la Berna, Callista Gingrich, soția politicianului republican Newt Gingrich, își va începe mandatul luna viitoare, cu comerțul pe lista priorităților.

Impact asupra exporturilor

Efectele tarifelor se resimt deja: în august, exporturile elvețiene către SUA au scăzut cu 22,1%, la 3,1 miliarde franci elvețieni (3,9 miliarde dolari), cel mai redus nivel din 2020.

Industria ceasurilor a fost una dintre cele mai afectate, cu o scădere de 16,5%.

„Datele privind exporturile de ceasuri din august au oferit un şoc dur al realităţii”, a spus Jean-Philippe Bertschy, managing director la grupul de investiţii elveţian Vontobel.

„Totalul exporturilor a scăzut cu 16,5%, cu scăderi pe toate regiunile, materialele şi punctele de preţ.”

Producătorii de ceasuri, ciocolată și brânzeturi se pregătesc acum pentru o perioadă dificilă, în care tarifele americane ar putea rămâne în vigoare.