Președintele Donald Trump l-a descris pe Charlie Kirk drept un „martir al libertății americane” la funeraliile acestuia, unde a promis că îi va continua misiunea și a reluat acuzațiile la adresa „stângii radicale”, pe care o consideră responsabilă pentru asasinarea liderului conservator, notează Reuters.

Discursul său, cu un pronunțat ton electoral, a contrastat cu omagiile mai sobre rostite de ceilalți participanți. Evenimentul organizat pe stadionul State Farm din Arizona a adunat peste 60.000 de persoane, mulți dintre ei purtând însemne „MAGA”, într-o atmosferă ce a îmbinat elemente de ceremonie religioasă cu retorică politică.

Soția activistului, Erika Kirk, care a preluat conducerea Turning Point USA, a rostit un mesaj emoționant, declarând că îl iartă pe ucigașul soțului, evocând devotamentul lui Charlie față de credință, familie și tineri.

Mai mulți lideri republicani, printre care JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth, au subliniat rolul lui Kirk în mobilizarea tinerilor conservatori și în ascensiunea electorală a lui Trump. Pentru unii dintre vorbitori, moartea lui Kirk a fost prezentată ca un moment de cotitură pentru mișcarea conservatoare, cu apeluri la unitate și luptă politică sporită.

Ceremonia, însoțită de muzică rock creștină și manifestări emoționale, a transformat omagiul adus lui Kirk într-o demonstrație de forță a dreptei americane.

