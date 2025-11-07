Elon Musk primește aprobarea acționarilor pentru cel mai mare pachet salarial din istorie – până la 1 trilion de dolari în acțiuni Tesla

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a obținut oficial aprobarea acționarilor pentru cel mai mare pachet de compensații corporative din istorie, o decizie care ar putea să-i aducă până la 1 trilion de dolari în acțiuni pe parcursul următorului deceniu.

Votul a avut loc în cadrul adunării anuale a Tesla, organizată la fabrica companiei din Austin, Texas, unde Musk a urcat pe scenă în stilul său caracteristic – însoțit de roboți dansatori – și a fost întâmpinat cu aplauze de susținătorii prezenți. Propunerea a fost adoptată cu peste 75% din voturile exprimate în favoare.

Un pachet uriaș, condiționat de performanțe „de nivel Everest

Pachetul salarial nu presupune un salariu fix sau bonusuri anuale, ci oferă lui Musk dreptul la acțiuni Tesla în funcție de atingerea unor obiective ambițioase de creștere a capitalizării de piață și profitabilității companiei.

Un pachet de 1 trilion de dolari este scandalos – dar și obiectivele pentru a-l debloca sunt de dimensiunea Everestului. Pentru acționari, este forma supremă de aliniere: Musk nu câștigă nimic dacă nu creează o valoare uriașă, iar dacă reușește imposibilul, investitorii vor fi parte dintr-un gigant de 8,5 trilioane de dolari, a declarat Matt Britzman, analist la Hargreaves Lansdown.

Britzman a adăugat că anul 2026 ar putea fi un moment de cotitură pentru companie, iar aprobarea pachetului arată că „prima de risc asociată lui Musk rămâne vie și puternică”.

Recompensă pentru „geniul care face imposibilul”

Alți analiști consideră că decizia acționarilor este o recunoaștere a capacității lui Musk de a transforma industrii întregi, chiar dacă Tesla se confruntă în prezent cu o scădere a vânzărilor de vehicule electrice.

Nu există nicio îndoială că Musk are abilitatea de a realiza imposibilul. Chiar și cu afacerea EV în declin, faptul că nu a părăsit Tesla pentru a se concentra pe companiile sale private este un motiv suficient pentru ca acționarii să-i ofere această recompensă, a spus Mike O’Rourke, strateg-șef la Jones Trading.

