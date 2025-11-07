Ministerul Finanțelor va organiza, în luna noiembrie, o serie de licitații pentru atragerea de fonduri de pe piața internă, în scopul finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice.

Astfel, Ministerul Finanțelor anunță o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în valoare de 500 milioane de lei, precum și redeschiderea a 13 emisiuni de obligațiuni de stat, însumând 6,3 miliarde de lei.

Licitația pentru certificatele de trezorerie, cu o scadență de un an, este programată pentru 26 noiembrie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Finanțelor.

Obligațiuni de stat cu maturități între 1,5 și 15 ani

Licitațiile pentru obligațiunile de stat vor avea loc în mai multe etape, respectiv pe 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 și 26 noiembrie.

Din totalul emisiunilor, 12 titluri de stat au o valoare nominală de 500 milioane lei, iar una are o valoare de 300 milioane lei.

Maturitățile variază de la 1,5 ani până la aproape 15 ani, iar ratele cuponului sunt cuprinse între 6,30% și 7,90%, în funcție de scadență.

Necesități majore de finanțare pentru 2025

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, în urma rectificării bugetare, necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental pentru anul 2025 este de aproximativ 259 miliarde de lei, având în vedere deficitul bugetar estimat la 8,4% din PIB.

Reprezentanții ministerului au precizat anterior că, având în vedere implementarea planului de finanțare în primele trei trimestre ale anului, care acoperă circa 92% din necesarul inițial, finanțarea suplimentară generată de rectificarea bugetară va fi realizată atât din surse interne, cât și externe.

