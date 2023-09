Elon Musk, fotografiat pentru prima dată alături Shivon Zilis, directorul Neuralink, și gemenii pe care îi au împreună

Fondatorul Tesla şi SpaceX, Elon Musk, a fost fotografiat pentru prima dată alături de Shivon Zilis, directorul Neuralink, și de gemenii pe care cei doi îi au împreună.

Gemenii, Strider și Azure, s-au născut în noiembrie 2021, cu doar câteva săptămâni înainte ca Musk și Claire Boucher, muziciana care cântă sub numele de Grimes, să aibă al doilea copil prin intermediul unei mame surogat. Mama gemenilor este Shivon Zilis, una din directoarele de top de la compania sa de inteligență artificială, Neuralink.

Elon Musk are o viață personală complicată. Cel mai bogat om al planetei are la activ trei căsătorii și tot atâtea divorțuri și are în prezent nouă copii, dintre care cinci sunt cu prima sa soție, Justine Musk, doi cu cântăreața Claire Boucher, plus gemenii cu Zilis pe care i-a conceput prin fertilizare in vitro.

Autorul viitoarei biografii a lui Musk, Walter Isaacson, a distribuit pe X (fostul Twitter) fotografia în care apare CEO-ul Tesla și Zilis alături de cei doi copii ai lor, care la momentul respectiv aveau 16 luni.

Zilis, care s-a născut în Ontario, Canada, l-a întâlnit pe Musk prin intermediul OpenAI, organizația nonprofit de cercetare și implementare a inteligenței artificiale pe care Musk a cofondat-o în 2015.

Shivon Zilis a studiat economie și filozofie la Universitatea din Yale, unde a jucat și ca portar în echipa feminină de hochei pe gheață.

