E gata! România s-a calificat matematic la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026

„Tricolorii” prind locul în play-off-ul mondial prin Liga Națiunilor, indiferent de rezultatele din preliminarii.

România a primit vestea mult așteptată chiar înainte de meciul decisiv cu Bosnia: calificarea matematică la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Rezultatele înregistrate joi seară în preliminariile europene au confirmat că echipa pregătită de Mircea Lucescu are garantat un loc în play-off-ul pentru turneul final, prin intermediul traseului Ligii Națiunilor.

Conform regulamentului FIFA și UEFA, cele mai bune patru echipe din Liga Națiunilor care nu se clasează pe primele două locuri în grupele de calificare vor merge automat la baraj. România, câștigătoarea grupei din Liga C, era deja sigură în proporție de 99% de acest scenariu, dar victoria Franței cu Ucraina (4-0) a transformat probabilitatea în certitudine.

Franța a „deschis ușa” României

Triumful campioanei mondiale din 2018 a fost esențial pentru „tricolori”. Odată cu succesul francezilor, echipa lui Didier Deschamps s-a calificat direct la Mondial, eliberând un loc în lista echipelor care ar fi putut accesa barajul prin Liga Națiunilor. În acest context, România a urcat automat în topul celor patru formații eligibile.

Deasupra României, în ierarhia UEFA, mai rămân doar Germania (Liga A), Țara Galilor (Liga B) și Cehia (Liga B), dar acestea sunt deja sigure că vor prinde primele două poziții în grupele lor. Astfel, România devine echipa de rezervă din Liga C care intră automat în barajul mondial.

„România și-a asigurat matematic locul în barajul de calificare UEFA prin Liga Națiunilor! Franța a ieșit din această listă după ce și-a asigurat locul 1 în grupa din preliminarii, iar România a intrat!”, au scris cei de la Football Rankings, care monitorizează permanent configurațiile de calificare.

Posibile adversare pentru România la baraj

Dacă nu va reuși să termine pe locul 2 în grupa preliminară, România va fi repartizată în urna a patra la tragerea la sorți pentru baraj, ceea ce înseamnă un duel dificil în semifinală.

Pe baza clasamentului actual, posibilele adversare ale „tricolorilor” ar putea fi Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

Barajul va avea loc în martie 2026 și va include două faze eliminatorii: semifinale și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

„Tricolorii”, cu ochii tot pe locul 2

Chiar dacă locul la baraj este asigurat, România nu renunță la lupta pentru calificarea directă. Echipa națională mai are de disputat două partide în grupa H:

România – Bosnia (15 noiembrie, ora 21:45)

(15 noiembrie, ora 21:45) San Marino – România (18 noiembrie, ora 21:45)

Două victorii ar asigura locul 2 în clasament, poziție care ar oferi un traseu mai accesibil în baraj și o șansă în plus de a reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani.

România a jucat ultima dată la un Mondial în 1998, în Franța, iar acum speranța renaște – de data aceasta printr-un drum confirmat matematic, chiar înainte de finalul preliminariilor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!