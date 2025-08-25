Durov de la Telegram critică ancheta franceză la un an după arestare

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat ancheta franceză privind conținutul ilegal de pe aplicația sa de mesagerie, afirmând că autoritățile „se chinuie” să găsească dovezi împotriva sa la un an după arestarea sa de mare vizibilitate.

„Acum un an, poliția franceză m-a reținut timp de patru zile pentru că niște persoane pe care nu le-am auzit niciodată foloseau Telegram pentru a coordona infracțiuni”, a scris Durov pe canalul său de Telegram duminică seara.

„La un an distanță, ‘ancheta penală’ împotriva mea încă se chinuie să găsească ceva ce eu sau Telegram am fi făcut greșit”, a adăugat el.

Antreprenorul de origine rusă, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut spectaculos la Paris în 2024 și este investigat oficial de autoritățile franceze pentru presupusa complicitate a platformei populare în activități criminale.

Durov, care deține pașapoarte francez și rus, a fost acuzat de complicitate la administrarea unei platforme online care permitea tranzacții ilicite, distribuirea de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor și alte conținuturi ilegale.

El a negat acuzațiile și a condamnat arestarea sa, afirmând că aceasta a provocat „daune masive imaginii Franței ca țară liberă”.

„Arestarea CEO-ului unei platforme majore pentru acțiunile utilizatorilor săi nu a fost doar fără precedent — a fost absurdă din punct de vedere legal și logic”, a scris Durov, promițând să „continuie lupta”.

Fondatorul tech a acuzat autoritățile franceze că nu au respectat procedurile legale adecvate atunci când au cerut informații pentru moderarea conținutului.

„Practicile noastre de moderare sunt în conformitate cu standardele industriei, iar Telegram a răspuns întotdeauna la fiecare solicitare legală din Franța”, a precizat Durov.

În timpul audierilor inițiale din decembrie 2024, antreprenorul a recunoscut prezența tot mai mare a activităților criminale pe platformă și a promis să întărească supravegherea conținutului.

Durov, căruia i s-a interzis inițial să părăsească Franța, a văzut restricțiile judiciare relaxate în iulie, ceea ce i-a permis să locuiască în Emiratele Arabe Unite, unde își are sediul Telegram, pentru maximum două săptămâni la rând.

„Trebuie să mă întorc în Franța la fiecare 14 zile, fără o dată clară pentru recurs”, a concluzionat el.

