Ministerul francez de Externe a reacționat dur, duminică seara, la criticile formulate de ambasadorul Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, într-o scrisoare trimisă președintelui Emmanuel Macron, acuzând autoritățile franceze de pasivitate în fața antisemitismului, scrie AFP. Franța a calificat afirmațiile drept „acuzații inacceptabile” și a anunțat că diplomatul american va fi convocat luni pentru explicații.

Într-un comunicat oficial, diplomația franceză a subliniat că fenomenul antisemit în creștere după 7 octombrie 2023 este un fapt real, însă Parisul depune „eforturi totale” pentru a-l combate. „Respingem ferm aceste acuzații. Statul francez este mobilizat pe deplin în fața actelor de antisemitism”, se arată în textul transmis presei.

Guvernul francez consideră că ieșirea ambasadorului Kushner depășește limitele stabilite de Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, care interzice diplomaților să intervină în afacerile interne ale statelor gazdă. „Declarațiile sale nu reflectă nivelul relației transatlantice și nici încrederea care ar trebui să existe între Franța și Statele Unite”, notează Ministerul francez de Externe.

Scrisoarea ambasadorului american, care este și tatăl ginerelui lui Donald Trump, se alătură criticilor exprimate anterior de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Kushner și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de amploarea antisemitismului din Franța, acuzând lipsa unor acțiuni suficiente, din partea Guvernului de la Paris pentru a opri acest fenomen.

Convocarea sa la sediul MAE francez, programată pentru luni, 25 august, riscă să tensioneze relațiile dintre cele două capitale, într-un moment în care cooperarea diplomatică și securitară dintre aliați este esențială.

