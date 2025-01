Dragoș Sprînceană, omul de afaceri român care este membru al Partidului Republican din SUA și al clubului de la Mar-a-Lago, a vorbit luni seară, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, despre amenințările cu moartea pe care le-a primit după ce a vorbit despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale.

„Georgescu are mici teroriști și i-a mobilizat pe toți la adresa mea”, a spus Sprînceană. De asemenea, acesta a subliniat și faptul că niciun candidat din România la alegerile prezidențiale nu are susținere din partea SUA.



Un membru al Congresului american a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că administrația americană nu susține un candidat anume în alegerile prezidențiale din România. Precizările politicianului american vin după ce mai mulți lideri politici autohtoni s-au întrecut în poze la Washington, la ceremonia de învestire a președintelui Donald Trump.

Dragoș Sprînceană a confirmat și el faptul că „niciun candidat nu are o susținere din SUA”.

„Cred că sunt exemplul perfect de mică manipulare sau inducere în eroare, pentru că imaginea mea a fost folosită pentru a crea o impresie de sprijin. Niciodată un oficial american nu va face o afirmație oficială de a sprijini pe cineva într-un fel sau altul, am spus de nenumărate ori. Acum, vorbind de ce am spus eu mai devreme, da, domnul Georgescu are o parte de mesaj care se aliniază cu Partidul Republican, dar am spus și că sunt părți cu care nu sunt de acord. Concluzia e că administrația americană nu sprijină pe nimeni, administrația americană nu cunoaște pe absolut nimeni la momentul actual și, fiindcă am spus adevărul, a explodat acum presa deoarece am spus că, dacă România mă va vrea, poate voi candida. Au început să spună atât de multe lucruri urâte și false la adresa mea. Niciun candidat nu are o susținere din SUA și niciun candidat nu vorbește cu cineva din SUA despre susținerea lui”, a spus Sprînceană la Antena 3 CNN.

Sprînceană: „M-au amenințat cu moartea”

Întrebat dacă mai ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale din luna mai, acesta a dezvăluit faptul că a fost amenințat cu moartea după ce a anunțat că ia în calcul să candideze.

„După cum am spus și anterior la alte posturi, dacă cumva se va întâmpla ca domnul Georgescu… să se adeverească zvonurile că a fost o intervenție din partea Rusiei, aș fi vrut să mă implic în politica românească, dar având în vedere că am realizat ce fel de amenințare sunt pentru unii… Să mă amenințe cu moartea în direct la Realitatea TV doamna Anca Alexandrescu, să angajeze tot felul de TikTok-eri din spatele blocului care știu ei mai bine ce se întâmplă pe-aici, e de râsul curcilor, dar familia mea se uită la televizor și ce le spun eu e: nu uitați că și dvs. aveți copii și nu v-aș dori dvs. ce-mi doriți dvs. mie, că așa e frumos în viață.

E dreptul oricăruia dintre noi să candidăm sau să facem ce vrem noi. N-a ajuns nimeni să ne spună – nu, domnule, ți-am recomandat să nu candidezi, și dacă candidezi o să te termin, o să pun toată echipa mea să te distrugă pe internet”, a mai spus Sprînceană.

Sprînceană: „Georgescu are mici teroriști și i-a mobilizat pe toți la adresa mea”

Dragoș Sprînceană susține că există grupuri online, coordonate de susținătorii lui Călin Georgescu, care folosesc profiluri false și intimidări pentru a ataca și discredita persoanele care exprimă opinii contrare

„Cunosc multe informații și să vă spun ce-am aflat – sunt vreo 90 de oameni pe un grup care se numește Băieții Viteji care, la comenzile unei domnișoare, care deja a fost raportată autorităților, distrug pe oricine online… sau asta e echipa domnului Georgescu. După aia, mai au un alt grup de susținători Georgescu cu 6700 de membri, care dacă cineva spune ceva online, te distrug complet. Așa că îi rog pe toți cetățenii români să se uite mai atent și dacă vreți să vedeți cine e real sau nereal din comentariile acelea, intrați puțin pe profil și vedeți câte like-uri au la postările acelea și dacă au până în zece like-uri și e profil nou, e profil fals, doar subminează ca să zic așa autoritatea noastră ca votanți.

Faptul că Georgescu are mici teroriști și i-a mobilizat pe toți la adresa mea și nu i-am făcut niciun rău… Mereu am spus adevărul, nu i-am făcut nici rău doamnei Anca Alexandrescu, să fiu amenințat în direct la Realitatea TV, deci eu n-am văzut așa ceva la nicio televiziune din SUA.

Sau să fii interzis că de ce am venit să vorbesc cu dvs. Păi cineva care vrea să unească românii, n-ar trebui să vorbească la toate televiziunile? N-ar trebui să fim candidații pentru toți românii cu toate viziunile, să ascultăm doleanțele tuturor? Păi de ce sunteți împotriva mea că am vrut să vorbesc la toate televiziunile?”, a spus Dragoș Sprînceană.

