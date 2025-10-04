Donald Trump avertizează Hamas că nu va „tolera nici o întârziere” de la planul de pace pentru Gaza

Donald Trump a avertizat sâmbătă mişcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru eliberarea ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza, potrivit BBC.

Emisarul pentru Orientul Mijlociu al preşedintelui Trump, Steve Witkoff, împreună cu ginerele acestuia, Jared Kushner, urmează să se deplaseze în Egipt pentru a definitiva discuţiile privind condiţiile de eliberare a ostaticilor, a anunţat sâmbătă Casa Albă.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia că „Israelul a suspendat temporar bombardamentele pentru a oferi o şansă eliberării ostaticilor şi unui posibil acord de pace”.

Totuşi, armata israeliană a anunţat că îşi continuă operaţiunile în Fâşia Gaza, unde Apărarea civilă, aflată sub autoritatea Hamas, a raportat un atac aerian nocturn „violent”, soldat cu şase morţi.

„Hamas trebuie să acţioneze rapid, altfel toate opţiunile vor fi pe masă. Nu voi accepta nicio întârziere”, a avertizat Trump, adăugând că „nu poate exista un rezultat în care Gaza să rămână o ameninţare” pentru Israel.

„Trebuie să acţionăm rapid”, a insistat liderul american, referindu-se la planul său care prevede: încetarea focului, eliberarea ostaticilor în 72 de ore, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza, dezarmarea Hamas şi exilul luptătorilor acesteia.

