Benjamin Netanyahu s-a răzgândit în privința planului de pace pentru Gaza convenit cu Donald Trump

La doar câteva ore după ce a prezentat alături de Donald Trump un plan în 20 de puncte pentru încetarea războiului din Gaza, Benjamin Netanyahu a declarat că nu va accepta retragerea completă a trupelor israeliene din enclavă.

Benjamin Netanyahu a respins ideea retragerii totale din Gaza, deși planul lansat alături de președintele american Donald Trump viza o încetare a războiului și un proces gradual de stabilizare.

Într-un mesaj video postat pe contul său de X, premierul israelian a transmis în limba ebraică: „Nicio șansă, asta nu se întâmplă”.

Netanyahu a susținut că Israelul a reușit să inverseze situația în fața Hamas prin cooptarea statelor arabe și musulmane, care acum fac presiuni asupra grupării palestiniene pentru eliberarea ostaticilor, în timp ce trupele israeliene ar rămâne în cea mai mare parte a teritoriului.

Potrivit Times of Israel, liderul de la Ierusalim a obținut și modificări esențiale în planul negociat cu Președintele SUA, prin care orice retragere a armatei israeliene este încetinită și limitată, pentru a asigura menținerea controlului asupra unor zone extinse din Gaza.

