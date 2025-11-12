Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marți, că partidele din coaliție au ajuns la ‘un compromis’ în ce privește reforma administrației locale.

Astfel, începând cu anul 2027 ar urma să se aplice o structură maximă de posturi. Pe de altă parte, anul 2026 va reprezenta o perioadă de tranziție, iar autoritățile locale care nu vor să reducă numărul posturilor vor putea diminua fondul de salarii, a menționat Dominic Fritz.

‘Azi a mers mai ușor pentru că am și găsit un compromis, în care mai multe puncte de vedere au putut fi împăcate. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor și altă abordare care a mers pe reducerea costurilor de personal, ceea ce ar putea să însemne și reducerea salariilor, fără să dai pe nimeni afară. Astăzi am găsit acel compromis, ca în anul 2026 primarii și președinții consiliilor județene să poată să aleagă pe care dintre cele două variante o vor. Ori să reducă din posturi, dacă au ajuns pe grila nouă la maxim de posturi. Sau, dacă vor să reducă cheltuielile de personal, în egală măsură, dar fără să dea oameni afară. Cu ianuarie 2027 această grilă de posturi maxime se aplică la toată lumea, fără varianta de compensare, să zicem’, a declarat liderul USR, pentru Digi 24.

Liderul USR a dat exemplul primăriei din Timișoara unde au plecat 40 de persoane

Dominic Fritz a mai precizat că la nivelul primăriei din Timișoara va fi redus numărul de posturi. O astfel de reorganizare a început deja, săptămâna trecută fiind eliberate din funcții 40 de persoane.

‘Va trebui să continuăm pe acest drum, pentru că e nevoie să ne eficientizăm. Cetățenii merită o administrație mai suplă, care performează mai bine’, a spus el.

În ce privește pensiile magistraților, Dominic Fritz a remarcat că există ‘o dorință a tuturor partidelor din coaliție’ pentru realizarea unei reforme în domeniu.

‘Până la urmă, cred că există o dorință din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune. Adică să nu găsim acum o formulă prin care putem să mergem înainte în trei-patru săptămâni, ca apoi iar să pice legea și reforma pensiilor speciale la CCR‘, a mai afirmat președintele USR.

