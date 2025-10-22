Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la conferinţa extraordinară a PSD Dolj de la Craiova, că PSD va propune o lege pentru reforma pensiilor magistraților, care va readuce „în parametrii decenței toate aceste excese” și care va trece de Curtea Constituțională a României (CCR).





Președintele interimar al PSD s-a lansat și într-un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că se lasă condus de „orgoliu” și a pus sub semnul îndoielii afirmațiile prim-ministrului potrivit cărora își dorește să corecteze aceste nedreptăți sociale, relatează Agerpres.

„PSD va veni cu o propunere de lege care va readuce în parametrii decenţei toate aceste excese, fiindcă nu este normal să ieşi la pensie la 48-49 de ani cu 7-10.000 de euro. Astea nu sunt lucruri normale şi trebuie să fie îndreptate.

Dar dacă vrei să îndrepţi aceste lucruri, asta se face şi ascultând sistemul şi vorbind cu ministrul Justiţiei care a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora mai degrabă decât a rezolva aceste probleme”, a spus liderul social-democraților.

Legea va trece repede de CCR

Sorin Grindeanu a adăugat că legea PSD va trece de Curtea Constituțională.

„Vă asigurăm că vom propune o lege care va trece şi de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraţilor. Şi lucrul acesta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunt şi lumini pus la cale de unii şi alţii”, a spus Grindeanu.

Judecătorii CCR au respins luni în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM. Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat sursele. Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.

