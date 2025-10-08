Doliu în muzica românească! Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, a murit la 60 de ani

Lumea muzicii românești este în doliu după dispariția lui Marius Keseri, bateristul formației Direcția 5, care s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Trista veste a fost anunțată luni seară de colegii de trupă, printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina oficială de Facebook a formației.

A murit bateristul trupei Direcția 5

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a transmis formația Direcția 5 într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Deși artiștii nu au oferit detalii despre cauzele morții, dispariția muzicianului a provocat un val de emoție și reacții din partea fanilor și a colegilor de breaslă, care au transmis mesaje de condoleanțe și omagii online.

Marius Keseri a fost unul dintre membrii de bază ai trupei Direcția 5, alături de care a urcat pe marile scene ale țării timp de trei decenii. Cu un stil inconfundabil și o energie aparte, el a contribuit decisiv la sunetul și succesul formației, care a devenit una dintre cele mai iubite din România, cu hituri precum Am nevoie de tine, O fată ca ea sau Forever Love.

De-a lungul carierei sale, Keseri a fost apreciat pentru talentul său și pentru discreția cu care și-a trăit viața de artist, fiind considerat un om modest și profund dedicat muzicii.

Moartea sa lasă un gol imens în sufletul colegilor, al prietenilor și al fanilor. Trupa Direcția 5 urmează să anunțe detalii privind ceremonia de adio în perioada următoare.

”Marius Keseri avea 60 de ani și a fost bateristul trupei Direcția 5 timp de foarte mulți ani. Când pleacă oameni de care te leagă timpul, pe care-i cunoști de peste 30 de ani, nu e ușor. Om și tobar redutabil. Dumnezeu să te odihnescă, Marius Keseri, condoleanțe Directia 5!”, a scris pe Facebook și Teo Peter, basistul formației Altar.

