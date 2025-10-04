Actorul italian Remo Girone alias Tano Cariddi din „La Piovra” a murit la 76 de ani

Actorul italian Remo Girone, cunoscut în principal pentru interpretarea personajului Tano Cariddi din serialul TV ‘La piovra’ (‘Caracatița’), a murit la vârsta de 76 de ani, informează Ilsole24ore.com.

Născut pe 1 decembrie 1948, la Asmara, în Eritreea, pe atunci colonie italiană, Girone era fiul unei familii de italieni stabiliți în acea colonie din Africa. La vârsta de 13 ani, el s-a mutat la Roma, unde și-a finalizat studiile și a pornit pe drumul care avea să-l transforme într-unul dintre cei mai emblematici actori italieni.

După o scurtă perioadă în care a studiat la Facultatea de Economie, Girone a ales să își urmeze vocația artistică și a urmat cursurile Academiei Naționale de Arte Dramatice ‘Silvio d’Amico’. Talentul său s-a impus rapid pe scenele de teatru, jucând în piese de W. Shakespeare, A. Cehov și H. Miller, sub îndrumarea unor regizori precum Luca Ronconi și Peter Stein.

Actorul a câștigat lupta cu o boală nemiloasă chiar în timpul filmărilor din „La piovra”

Popularitatea a cunoscut-o însă în televiziune, în anii ’80, odată cu rolul mafiotului Tano Cariddi din serialul cult ‘La piovra’, care l-a impus memoria colectivă drept interpretul unuia dintre cele mai carismatice și complexe personaje din ficțiunea italiană.

Girone nu a fost doar un om al scenei și al micului ecran. Cinematografia i-a oferit roluri importante, atât în Italia, cât și în străinătate. Memorabilă a rămas interpretarea lui Enzo Ferrari în filmul ‘Ford v Ferrari’ (Le Mans ’66), regizat de James Mangold, din 2019, care l-a adus în atenția unui public internațional numeros.

În paralel cu cariera cinematografică, Girone a trăit o lungă poveste de dragoste cu actrița de origine argentiniană Victoria Zinny, soția sa din 1982.

Viața sa a fost marcată și de momente dificile: în timpul filmărilor la ‘La piovra’, actorul a dus o luptă împotriva cancerului, pe care a reușit să o câștige cu determinare și curaj.

