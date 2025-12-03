Doi bărbaţi din Croația, acuzaţi de vânzarea a peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în Europa

Procuratura croată a anunţat miercuri că doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare pentru vânzarea a peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe ţări europene. Conform informaţiilor din media locală, este vorba despre un fost membru al Parlamentului şi fiul său, în vârstă de 26 de ani.

Potrivit procuraturii, cei doi ar fi produs aproximativ 1,3 milioane de teste contrafăcute într-o fabrică din Istanbul, Turcia, care au fost apoi importate în Croaţia. Testele au fost revândute unor companii şi instituţii publice nu doar din Croaţia, ci şi din Grecia, România, Austria, Spania şi Germania.

Cei doi sunt acuzaţi de „contrafacere de medicamente sau produse medicale”, iar procuratura estimează că prin această schemă ar fi obţinut aproape 450.000 de euro. În plus, fiul este acuzat şi de spălare de bani. Deşi identităţile nu au fost dezvăluite oficial, mai multe publicaţii locale susţin că este vorba despre Andjelko Mihalic, fost parlamentar între 2008 şi 2011 în cadrul partidului de guvernământ HDZ, şi fiul său Filip, poreclit „Copilul Corona” de presă.

Cei doi au fost reţinuţi pentru scurt timp în ianuarie, ca parte a anchetei iniţiale. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili amploarea reţelei şi alte posibile implicări în comerţul cu teste contrafăcute.

Această anchetă scoate în evidenţă riscurile persistente legate de produse medicale falsificate şi subliniază necesitatea unor controale stricte în comerţul transfrontalier cu echipamente sanitare, mai ales în contextul pandemiei.

