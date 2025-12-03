8.4 C
București
miercuri, 3 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalDoi bărbaţi din Croația, acuzaţi de vânzarea a peste un milion de...

Doi bărbaţi din Croația, acuzaţi de vânzarea a peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în Europa

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Foto - Arhivă

Procuratura croată a anunţat miercuri că doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare pentru vânzarea a peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe ţări europene. Conform informaţiilor din media locală, este vorba despre un fost membru al Parlamentului şi fiul său, în vârstă de 26 de ani.

Potrivit procuraturii, cei doi ar fi produs aproximativ 1,3 milioane de teste contrafăcute într-o fabrică din Istanbul, Turcia, care au fost apoi importate în Croaţia. Testele au fost revândute unor companii şi instituţii publice nu doar din Croaţia, ci şi din Grecia, România, Austria, Spania şi Germania.

Cei doi sunt acuzaţi de „contrafacere de medicamente sau produse medicale”, iar procuratura estimează că prin această schemă ar fi obţinut aproape 450.000 de euro. În plus, fiul este acuzat şi de spălare de bani. Deşi identităţile nu au fost dezvăluite oficial, mai multe publicaţii locale susţin că este vorba despre Andjelko Mihalic, fost parlamentar între 2008 şi 2011 în cadrul partidului de guvernământ HDZ, şi fiul său Filip, poreclit „Copilul Corona” de presă.

CITEȘTE ȘI – Thailanda a confiscat active în valoare de 300 de milioane de dolari legate de rețele de escrocherii cibernetice

Cei doi au fost reţinuţi pentru scurt timp în ianuarie, ca parte a anchetei iniţiale. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili amploarea reţelei şi alte posibile implicări în comerţul cu teste contrafăcute.

Această anchetă scoate în evidenţă riscurile persistente legate de produse medicale falsificate şi subliniază necesitatea unor controale stricte în comerţul transfrontalier cu echipamente sanitare, mai ales în contextul pandemiei.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunțată de grupul PACE. Victor Ponta se alătură demersului

Politică Narcis Rosioru - 0
Grupul „PACE – Întâi România” a anunțat miercuri că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie...

Discuții Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la nici un „compromis” privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Nu s-a ajuns la niciun 'compromis' privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina în urma unei întâlniri considerate 'utile' care a avut loc marți...

Record istoric în Anglia! Erling Haaland devine cel mai rapid jucător care atinge 100 de goluri în Premier League

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Norvegianul a atins borna în doar 111 meciuri, doborând recordul lui Alan Shearer.Erling Haaland continuă să rescrie istoria fotbalului englez, după ce a devenit...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.