Thailanda a confiscat active în valoare de 300 de milioane de dolari legate de rețele de escrocherii cibernetice

Thailanda a confiscat active în valoare de peste 300 de milioane de dolari legate de rețele criminale care coordonează centre de escrocherii online cu miliarde de dolari în Asia de Sud-Est, a declarat miercuri premierul Anutin Charnvirakul, notează AFP.

Anunțul survine după ce autoritățile din Asia, Europa și Statele Unite au vizat Prince Holding Group din Cambodgia și rețeaua sa globală de afaceri, prin confiscări și blocări de active estimate la miliarde de dolari.

În octombrie, autoritățile americane l-au acuzat pe fondatorul grupului, Chen Zhi, născut în China, de administrarea unor lagăre de muncă forțată în Cambodgia, unde muncitori traficați desfășurau escrocherii online.

Premierul Anutin a declarat pentru presă că persoanele vizate de confiscări de active evaluate la peste 300 de milioane de dolari sunt „printre cei mari”, incluzându-l pe Chen, un senator cambodgian și doi cetățeni thailandezi.

„Toți cei responsabili trebuie trași la răspundere conform legii”, a subliniat acesta.

Biroul Anti-Spălare de Bani din Thailanda a anunțat că a confiscat marți aproximativ 100 de bunuri aparținând lui Chen, în valoare de 373 milioane baht (11,7 milioane dolari), inclusiv terenuri, bani, obiecte de lux și bijuterii.

Autoritățile au precizat că au confiscat, de asemenea, active în valoare de aproape 15 milioane de dolari de la Kok An, senator cambodgian, om de afaceri și aliat al fostului lider cambodgian Hun Sen.

Aproximativ 290 de milioane de dolari în active au fost confiscate de la doi thailandezi suspectați de legături cu operațiuni de escrocherie. Premierul Anutin nu a specificat când au avut loc aceste confiscări.

Operațiunile de escrocherie cibernetică au înflorit în întreaga regiune a Asiei de Sud-Est, adesea din clădiri de birouri sau depozite aparent inofensive, unde escrocii vizează utilizatori de internet din întreaga lume. Unii lucrători participă voluntar, în timp ce alții sunt traficați și ținuți în condiții asemănătoare închisorilor.

Marea Britanie a blocat active comerciale și imobiliare la Londra în valoare de peste 130 de milioane de dolari legate de rețeaua lui Chen, iar Taiwan, Singapore și Hong Kong au efectuat confiscări de până la 350 de milioane de dolari fiecare.

Departamentul de Justiție al SUA a numit în octombrie Prince Group „una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia” și a confiscat aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin, bani considerați proveniți din activități criminale ale rețelei.

Grupul Prince a negat luna aceasta că ar fi comis vreo infracțiune, la fel și Chen.

