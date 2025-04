Djokovic, realist după înfrângerea de pe Arena Națională! CFR Cluj nu mai crede în titlu și mută accentul pe Cupa României

Mijlocașul croat al ardelenilor a analizat înfrângerea din derby și admite că șansele la campionat sunt minime.

FCSB a câștigat cu 3-2 meciul cu CFR Cluj, disputat duminică seară pe Arena Națională, și s-a distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului din play-off-ul Superligii. Damjan Djokovic, unul dintre jucătorii cu experiență din tabăra oaspeților, a vorbit deschis despre șansele la titlu, pe care le consideră foarte reduse în acest moment al sezonului.

Mijlocașul croat a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei, fiind vizibil afectat de evoluția scorului și de modul în care echipa sa a pierdut controlul jocului după pauză. Djokovic a subliniat că CFR Cluj a început bine meciul, dar greșelile individuale și lipsa de concentrare în momentele cheie au făcut diferența.

„Rămânem cu un gust amar după meciul acesta. În prima repriză am controlat jocul, dar din păcate nu am reușit să înscriem. Ei au marcat întâmplător, când au intrat prima oară în careu. Al doilea și al treilea gol le-am luat din neatenție”, a declarat Djokovic pentru Digi Sport.

CFR Cluj își pune speranțele în Cupa României

CFR Cluj a reușit să revină pe final, după eliminarea lui Mihai Popescu și golurile lui Louis Munteanu, însă rezultatul final nu le-a mai permis să plece cu puncte de la București. În ciuda efortului din repriza secundă, ardelenii au pierdut al doilea meci din play-off și au ajuns la cinci puncte în spatele liderului.

„Realistic, la cinci puncte în spate e greu să mai speri. Trebuie să ne focusăm pe meciul de joi din Cupa României, cu Farul Constanța”, a mai spus mijlocașul croat, evidențiind noul obiectiv principal al echipei.

Djokovic a comentat și despre greșelile decisive: gafa lui Abeid, care a pasat slab spre portar și i-a oferit lui Juri Cisotti șansa de a înscrie pentru 3-0, și hențul comis de Popescu, ce a dus la eliminare și penalty.

„După 1-3 am împins jocul, cum era și normal. Asta e. Era o finală pentru noi. Erau trei puncte foarte importante. Am căzut mental în repriza a doua. Golul lui Chiricheș a fost frumos, dar noi am stat mereu bine la fazele fixe… Nu știu ce s-a întâmplat”, a concluzionat acesta.

După această etapă, FCSB conduce în clasament cu 39 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 34, Universitatea Craiova cu 33 și U Cluj cu 32. Meciul din Cupa României, contra Farului, programat joi, devine o miză capitală pentru echipa antrenată de Dan Petrescu, în contextul în care șansele la campionat par să fi scăzut drastic.

