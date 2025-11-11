Djokovic, nou început la Atena! Sârbul și-a cumpărat „viza de aur” pentru a fugi de regimul de la Belgrad

Tenismenul și familia sa s-au mutat definitiv în Grecia, unde au obținut reședință printr-un program destinat investitorilor străini.

Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) traversează una dintre cele mai importante schimbări din viața sa, atât profesională, cât și personală. După ce a câștigat titlul cu numărul 101 din carieră la turneul ATP 250 de la Atena, sârbul s-a stabilit definitiv în Grecia, țară care i-a oferit o nouă perspectivă și, totodată, o evadare din tensiunile politice din Serbia natală.

Conform publicației Sportal, Djokovic și familia sa locuiesc acum în Glyfada, un cartier exclusivist situat în sudul Atenei, preferat de numeroase personalități și oameni de afaceri. Mutarea nu este una temporară — sportivul și-a obținut oficial reședința în Grecia prin intermediul programului „Golden Visa”, destinat cetățenilor străini dispuși să investească sume consistente în economia locală.

La finala din capitala Greciei, Novak Djokovic a fost susținut chiar din tribune de premierul elen, un gest care confirmă relațiile excelente pe care acesta le are cu autoritățile locale.

Djokovic, critic al regimului din Serbia

Mutarea vine pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre Djokovic și autoritățile de la Belgrad. De-a lungul ultimilor ani, jucătorul a criticat deschis modul în care guvernul sârb gestionează situația politică internă și protestele studenților. Atitudinea sa i-a atras numeroase atacuri în presa din Serbia, unde a fost catalogat drept „trădător” de către susținătorii actualului regim.

Decizia de a-și face bagajele și de a pleca din țară pare să fi fost una calculată, mai ales în contextul în care Grecia oferă stabilitate economică, siguranță și un climat social mai relaxat. „Din cauza incertitudinii din lumea de astăzi, nevoia unei a doua reședințe sau a unui pașaport al unei alte țări nu a fost niciodată atât de mare”, a declarat recent un oficial al programului „Golden Visa”.

În Grecia, acest tip de viză este acordat investitorilor străini care achiziționează proprietăți cu o valoare cuprinsă între 400.000 și 800.000 de euro, în funcție de zonă. În schimb, beneficiarii primesc drept de reședință pe termen lung, libertate de circulație în spațiul Schengen și, eventual, posibilitatea de a obține cetățenia elenă.

Pentru Djokovic, unul dintre cei mai bogați sportivi ai planetei, suma necesară obținerii unei astfel de vize nu reprezintă un obstacol. Alegerea Greciei pare motivată atât de proximitatea culturală și geografică față de Serbia, cât și de dorința de a se distanța de un climat politic tot mai tensionat.

De altfel, sursele apropiate sportivului afirmă că acesta intenționează să-și continue cariera competițională locuind în Grecia, țară care îi oferă acces la baze moderne de antrenament și o comunitate sportivă tot mai puternică.

Prin această decizie, Novak Djokovic își asigură nu doar o nouă reședință, ci și o formă de protecție simbolică față de un regim pe care îl consideră abuziv. După ani întregi în care a fost tratat drept erou național, cel mai titrat jucător de tenis al Serbiei pare hotărât să-și continue viața sub soarele Greciei, departe de presiunea politică din țara natală.

