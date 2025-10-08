Diana Dumitrescu și-a schimbat religia

Actrița Diana Dumitrescu a ales să urmeze un nou drum spiritual, renunțând la stilul său provocator anterior și adoptând o apariție modestă și elegantă. Recent, ea s-a botezat în religia penticostală, marcând un moment important în viața sa și în fața credincioșilor.

Schimbare pentru Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu a declarat că apropierea de cultul penticostal a venit prin intermediul familiei soțului său, iar conexiunea cu această comunitate a fost una profundă. Actrița susține că schimbarea religioasă i-a adus liniște, echilibru și claritate în viață, deși nu toți apropiații au înțeles decizia sa.

CITEȘTE ȘI – Pamela Anderson renunță la părul blond și vine cu un look roșcat

Momentul botezului a reprezentat pentru Diana Dumitrescu un punct de cotitură, subliniind hotărârea sa de a se dedica valorilor și credinței penticostale, într-o perioadă de transformare personală și spirituală.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.