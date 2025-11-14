Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, potrivit informațiilor preliminare de la echipa sa, clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de doi ani nu avea autorizațiile emise corespunzător și funcționa improvizat.

„Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normative”, a afirmat Rogobete.

Acesta a făcut și un apel dur către proprietarii clinicilor private improvizate:

„Oameni buni, închideți-vă voi clinicile dacă știți că nu funcționați în regulă, ca să nu vin eu să le închid”.

Verificări și controale fără precedent

Ministrul a subliniat că a demarat „poate cel mai mare control din ultimii 20 de ani” la nivel național, prin care Direcțiile de Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat verifică toate clinicile private care au cel puțin o sală de operație.

„Până în acest moment, am închis peste 20 de clinici private și am sancționat peste 30 de clinici, când spun sancționat mă refer la sancțiuni consistente. Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toți cei care știți că funcționați în ilegalitate. Puneți cheia pe ușă astăzi și închideți-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătății să vi le închidă pe toate”, a adăugat Rogobete.

Cauza decesului și anchetele în curs

Despre incidentul în care a murit fetița, ministrul a explicat că „nu s-au respectat cel mai probabil normativele și protocoalele”.

El a precizat că nu poate comenta actul medical, subliniind că o anchetă a Colegiului Medicilor din România va stabili dacă a existat malpraxis, iar examenul medico-legal va determina cauza exactă a decesului.

Rogobete a evidențiat gravitatea situației: „Prea mulți ani la rând, aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic și uite unde am ajuns. Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care în 2025 să fac apel public să își închidă clinicile dacă funcționează ilegal, dar este o realitate dură, în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un copil care moare pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicii lor.”

Toleranță zero pentru nereguli

Ministrul a concluzionat că indiferent de statutul proprietarilor sau de presiuni externe, clinici care nu respectă normativul vor rămâne închise:

„Am închis în București clinici ale unor somități și vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”.

