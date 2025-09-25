Acțiunea vizează un dosar penal în care sunt investigate suspiciuni de corupție, delapidare, precum și tăieri ilegale și furturi de material lemnos

Dimineața de joi a început cu o amplă operațiune a forțelor de ordine în județul Sibiu. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, peste 200 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru a pune în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, notează Agerpres.

Acțiunea vizează un dosar penal în care sunt investigate suspiciuni de corupție, delapidare, precum și tăieri ilegale și furturi de material lemnos. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, ancheta se concentrează asupra unor activități desfășurate în zona de nord a județului.

Prejudiciul produs prin aceste fapte este estimat la peste 200.000 de lei, iar autoritățile susțin că investigațiile ar putea scoate la iveală o rețea complexă care a afectat grav fondul forestier și a generat pierderi importante pentru bugetul statului.

