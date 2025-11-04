Prejudiciul total depăşeşte 16 milioane de lei, la care se adaugă sume importante în valută

Peste 200 de percheziţii au loc marţi, în mai multe judeţe din ţară, într-o acţiune coordonată de Parchetul General şi Poliţia Română.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Operaţiunea „Jupiter 4” vizează 42 de acţiuni simultane, în cadrul cărora sunt puse în executare 68 de mandate de aducere. Obiectivul este identificarea şi tragerea la răspundere a celor implicaţi în infracţiuni economice şi de mediu, precum şi limitarea efectelor acestor activităţi asupra comunităţilor.

Anchetatorii investighează o gamă largă de fapte penale, de la evaziune fiscală, delapidare, contrabandă şi falsuri informatice, până la înşelăciune, abuz în serviciu, camătă, furt calificat şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În vizor se află 68 de persoane suspectate de implicare în diverse activităţi ilegale, iar prejudiciul total depăşeşte 16 milioane de lei, la care se adaugă sume importante în valută.

O atenţie specială este acordată infracţiunilor silvice, considerate o ameninţare serioasă pentru echilibrul ecologic şi resursele forestiere. Autorităţile susţin că operaţiunea are rolul de a descuraja tăierile ilegale şi de a proteja pădurile şi comunităţile dependente de acestea.

„Operaţiunea Jupiter consolidează eforturile instituţiilor de aplicare a legii în combaterea fenomenului infracţional la nivel naţional, prin acţiuni coordonate şi eficiente menite să destructureze reţelele implicate în activităţi ilegale”, se arată în comunicatul Parchetului.

Poliţia Română precizează că acţiunile urmăresc nu doar documentarea activităţii infracţionale, ci şi recuperarea prejudiciilor şi confiscarea bunurilor obţinute ilegal. Persoanele identificate vor fi conduse la audieri pentru dispunerea măsurilor legale corespunzătoare fiecărui caz.

