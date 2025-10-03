Denis Alibec, nemulțumit după înfrângerea cu Young Boys! Atacantul cere mai multe minute pe teren

FCSB a pierdut pe Arena Națională, iar Denis Alibec a avut un mesaj direct despre statutul său în echipă.

Denis Alibec (34 de ani) a fost titular pentru FCSB în meciul cu Young Boys Berna, pierdut cu 0-2 în etapa a doua din grupele UEFA Europa League. Atacantul a fost însă înlocuit la pauză cu Daniel Bîrligea (25 de ani), același scenariu repetându-se ca și în primul meci european, cel câștigat de roș-albaștri în deplasare la Go Ahead Eagles (1-0). Între cele două confruntări europene, Alibec a rămas rezervă neutilizată în Superligă, la victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0.

După partida cu elvețienii, atacantul și-a exprimat nemulțumirea față de minutele pe care le primește la echipă și a transmis un mesaj clar conducerii și antrenorilor.

Declarațiile lui Denis Alibec după FCSB – Young Boys 0-2

Atacantul a început prin a analiza jocul echipei: „N-am știut să gestionăm, am luat un gol stupid. După aceea le-am pus câteva probleme, am avut și eu câteva șuturi, dar n-am nimerit poarta. Am controlat jocul după 1-0, după care a venit golul 2 și cred că ne-au pus bețe în roate. E o echipă cu experiență în Europa, se vede că au foarte multe meciuri. Nu ne-am ridicat la nivelul suporterilor și ne pare rău.”

Întrebat despre faptul că este schimbat la pauză, Alibec a răspuns dezamăgit: „Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult.”

Fotbalistul și-a continuat declarațiile și în zona mixtă, fiind tranșant în privința deciziilor luate: „Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB mă așteptam la altceva.”

În ciuda nemulțumirii personale, Alibec a subliniat importanța partidelor următoare: „Astăzi am jucat meciul de Europa, pentru asta am venit, să încercăm să câștigăm pentru fanii care au fost la meci, pentru toți fanii din țară, dar din păcate nu am reușit. Așteptăm meciul cu Craiova, este extrem de important, sper să luăm cele 3 puncte. Bologna e o echipă valoroasă, au jucători foarte buni, tineri, cred că va fi un meci greu. De fapt, toate sunt grele în Europa și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor.”

Pentru FCSB urmează acum duelul cu Universitatea Craiova, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în campionat. În Europa, următorul adversar al roș-albaștrilor va fi Bologna, pe 23 octombrie, tot la București.

