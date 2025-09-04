Specialiștii atrag atenția că transferul de personal nu se face printr-o simplă mutare, ci presupune un efort comun

În timp ce premierul Ilie Bolojan transmite că disponibilizații din administrația publică își pot găsi rapid un loc în mediul privat, companiile de recrutare și o parte dintre angajatori privesc cu mai multă rezervă acest scenariu. România are nevoie de forță de muncă, însă adaptarea foștilor bugetari la ritmul și exigențele mediului privat nu este deloc un proces simplu, scrie termene.ro.

Specialiștii atrag atenția că transferul de personal nu se face printr-o simplă mutare, ci presupune un efort comun: deschidere din partea firmelor și disponibilitate de reconversie profesională din partea angajaților. Reticența vine mai ales din partea multinaționalelor și a antreprenorilor români, care se tem că rigiditatea specifică mediului bugetar nu se aliniază la dinamica bazată pe rezultate din companiile private.

„În teorie, mediul privat ar putea absorbi o parte dintre cei disponibilizați din sectorul public. Practic, succesul depinde de capacitatea oamenilor de a se adapta la un ritm diferit de lucru. Din discuțiile cu directorii generali și antreprenorii, majoritatea privește cu prudență ideea de a angaja foști bugetari”, spune Sorina Faier, fondatoarea unei companii de recrutare, specializată în poziții de top și middle management.

Totuși, există domenii care ar putea valorifica experiența și disciplina angajaților din administrație: centrele de servicii și BPO, retailul și FMCG-ul, logistica și transporturile, serviciile financiare sau chiar IT-ul, pentru cei dispuși să urmeze programe de reconversie.

Condițiile esențiale țin de profil: cunoașterea limbilor străine, competențele digitale, spiritul inovativ și disponibilitatea de a învăța. „Nu eticheta de fost bugetar contează cel mai mult, ci atitudinea și capacitatea de a performa într-un mediu competitiv”, subliniază Faier.

Ea consideră că restructurările pot fi privite și ca o oportunitate pentru redistribuirea resurselor umane, însă doar dacă există programe de sprijin și parteneriate stat–privat. „România are nevoie de oameni riguroși și disciplinați. Integrarea lor poate aduce valoare mediului privat, dar nu se poate face fără pregătire și deschidere reciprocă”, afirmă specialistul.

Premierul Bolojan susține că firmele private abia așteaptă să angajeze oameni, iar disponibilizările vor aduce economii la buget, permițând investiții noi. „Sunt locuri de muncă reale, unde se câștigă bani în mod cinstit. Dacă reducem cheltuielile acum, putem susține investițiile și dezvoltarea”, a declarat șeful Guvernului.

Planul de restructurare prevede diminuarea personalului din primării și din cabinetele demnitarilor, reducerea cu 40% a personalului din cancelaria premierului, dar și concedieri în rândul polițiștilor locali sau al angajaților unor aeroporturi județene considerate neperformante.

