De la 1 aprilie, valoarea IRCC va crește la aproape 6%, potrivit analiștilor

Românii care au credite în euro, dar și în lei, calculate în funcție de indicele de referință IRCC, vor plăti rate și mai mari, în perioada următoare. Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de referință de la 3 la 3,5%, pentru a tempera inflația. Iar de la 1 aprilie, valoarea IRCC va crește la aproape 6%, arată calculele analiștilor.

Românii care au credite în euro urmează să plătească rate mai mari deoarece indicele Euribor la trei luni a crescut substanțial la 2,81%. În trimestrul anterior valoarea Euribor a fost de 2%, iar în urmă cu un an valoarea lui era sub zero, potrivit stiri.tvr.ro.

În cazul unui credit de 50.000 de euro luat pe o perioadă de 30 de ani, la valoarea actuală a indicelui Euribor, rata ar urma să crească la aproximativ 1.600 de lei, mai mare cu 118 lei față de cât era la finalul anului trecut.

Și în ceea ce privește IRCC-ul, ratele ar urma să crească deoarece de la 1 aprilie, valoarea acestui indice va crește la 5,98 la sută de la 5,71% cât este în prezent. În cazul unui credit de 50.000 de euro, rata aferentă ar urma să crească la aproape 2.100 de lei și să fie mai mare cu aproximativ 50 de lei în comparație cu rata actuală, calculată în baza valorii din prezent a IRCC.