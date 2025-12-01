De ce cel mai mare producător de cafea din lume mizează tot mai mult pe robusta

Brazilia, liderul absolut al producției mondiale de cafea, trece printr-o transformare majoră: renunță treptat la dominația boabelor arabica și investește tot mai mult în robusta – soiul mai amar, dar mult mai rezistent la căldură și boli.

Schimbarea vine ca răspuns la o problemă tot mai gravă: clima

Regiunile tradiționale din Brazilia, unde se cultivă arabica de zeci de ani, sunt afectate de temperaturi în creștere și secete frecvente. Arabica rămâne principalul produs de export, însă producția de robusta a explodat în ultimul deceniu, crescând cu peste 81%, potrivit Departamentului Agriculturii din SUA.

„Nu cererea a împins creșterea robustei, ci pierderile tot mai mari din arabica”, explică Fernando Maximiliano, specialist în piața cafelei la StoneX.

În timp ce arabica a crescut anual cu 2–2,5% în ultimii ani, robusta a urcat cu aproape 5% anual. În acest sezon, producția a atins un record istoric: un salt de aproape 22%.

De ce robusta devine viitorul cafelei braziliene?

– suportă temperaturi mai ridicate;

– este mai puțin vulnerabilă la boli;

– are randament aproape dublu față de arabica;

– aduce profit mai mare în condiții de climă dificilă.

În zonele prea calde pentru arabica, fermierii au adoptat soluții inovatoare: cultivă robuste sub copaci de umbră pentru a menține umiditatea solului și a reduce stresul termic.

Concurență directă cu Vietnamul

Vietnamul este în prezent cel mai mare producător de robusta, dar Brazilia îl poate depăși în curând datorită lanțului său logistic mult mai bine dezvoltat, afirmă experții de la Rabobank.

Consumatorii tineri schimbă piața

Robusta are mai multă cofeină și un gust mai puternic, însă noile generații sunt tot mai puțin interesate de originea boabelor și mai mult de băuturile personalizate, cu lapte vegetal, siropuri și toppinguri care neutralizează diferențele de aromă.

Europa ar putea accelera tranziția

O nouă lege europeană privind importurile din zone fără defrișări va scumpi arabica și mai mult. Cafeaua instant – bazată aproape exclusiv pe robusta – este exceptată de la aceste reguli, lucru care ar putea declanșa o cerere și mai mare pentru acest tip de boabe.

UE este deja cel mai mare consumator de cafea instant din lume, cu aproape 50% din piață.

Robusta se rafinează

Deși tradițional robusta era considerată inferioară arabicii, mulți producători brazilieni investesc în îmbunătățirea calității. Rezultatul? Prețuri tot mai mari și o schimbare radicală în percepția consumatorilor.

„Robusta și-a crescut calitatea, randamentul și rezistența. De aceea tot mai mulți fermieri brazilieni o aleg”, spune Alexsandro Teixeira, cercetător în cadrul corporației agricole Embrapa.

