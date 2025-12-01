6.6 C
Rusia elimină temporar vizele pentru cetățenii chinezi, în semn de reciprocitate cu...

Rusia elimină temporar vizele pentru cetățenii chinezi, în semn de reciprocitate cu Beijingul

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
vladimir putin
Foto - Maxim Shemetov / POOL / AFP / Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret care elimină temporar cerințele de viză pentru cetățenii chinezi, ca răspuns la decizia similară luată anterior de China pentru deținătorii de pașapoarte rusești.

Fără viză în Rusia pentru cetățenii chinezi

Măsura, care intră imediat în vigoare și este valabilă până pe 14 septembrie 2026, permite cetățenilor chinezi să intre în Rusia fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, fie în scop turistic, fie pentru afaceri.

În timpul unei întâlniri cu premierul chinez Li Qiang de săptămâna trecută la Moscova, Putin a declarat că turiștii chinezi vor putea “în foarte scurt timp” să călătorească în Rusia fără viză, descriind această decizie drept un “exploziv și pozitiv progres în dezvoltarea relațiilor bilaterale”.

Acest regim de eliminare a vizelor face parte dintr-un program-pilot de un an. Rusia și China au deja un regim fără viză pentru grupurile turistice, iar din anul trecut Beijingul permitea cetățenilor ruși aflați în tranzit să stea până la 10 zile fără viză.

CITEȘTE ȘI – Europa ar plăti dublu dacă ar accepta cererile Moscovei: raportul care schimbă calculele războiului

Anunțul lui Putin, combinat cu tensiunile diplomatice recente dintre China și Japonia, a dus la o creștere semnificativă a căutărilor și rezervărilor de călătorii din China către Rusia, au declarat analiști de piață pentru The Moscow Times.

În același timp, Arabia Saudită a anunțat că va semna luni un acord similar cu Rusia, care va permite cetățenilor ambelor state să călătorească fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Ultima oră
Pe aceeași temă

