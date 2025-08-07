Anunțuri
Darwin Núñez, tot mai aproape de Al-Hilal. Liverpool acceptă oferta de 46,3 milioane de lire

Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 24: Darwin Nunez of Liverpool reacts during the Premier League match between Everton FC and Liverpool FC at Goodison Park on April 24, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Atacantul uruguayan Darwin Núñez este așteptat să părăsească Liverpool în perioada următoare, după ce clubul de pe Anfield a ajuns la un acord cu formația saudită Al-Hilal pentru un transfer în valoare de 46,3 milioane de lire sterline (53 milioane de euro), la care se pot adăuga bonusuri de performanță.

Darwin Núñez, tot mai aproape de Al-Hilal

Negocierile pentru termenii contractuali personali sunt în desfășurare, iar semnătura fotbalistului este considerată iminentă. Mutarea vine la câteva luni după ce Liverpool a respins o ofertă de 60 de milioane de lire din partea lui Al-Nassr în ianuarie, în plină luptă pentru titlul din Premier League.

Deși a avut contribuții decisive în campania care a adus titlul la Liverpool, Darwin Núñez a început doar opt meciuri în Premier League în sezonul trecut și a avut dificultăți în a se adapta la cerințele tactice ale noului antrenor, Arne Slot.

Liverpool spera să recupereze cei 60 de milioane de lire plătiți pentru atacant în 2022, când l-au transferat de la Benfica. Tranzacția de atunci putea ajunge la un record de club de 85 de milioane de lire, incluzând bonusuri. Deși a devenit un jucător apreciat de fani, randamentul său nu s-a ridicat la așteptările nici lui Slot, nici fostului manager, Jürgen Klopp.

Liga Campionilor: Steaua Roșie Belgrad, Benfica Lisabona și FC Bruges au triumfat în deplasare

În cazul în care transferul la Al-Hilal va fi finalizat, Liverpool va reinvesti în compartimentul ofensiv. Alexander Isak de la Newcastle este principalul obiectiv, pentru care a fost deja înaintată o ofertă de 110 milioane de lire plus bonusuri – aflată în continuare pe masa „coțofenelor”.

Plecarea lui Núñez se adaugă celor ale lui Diogo Jota și Luis Díaz din lotul campion al sezonului trecut, ceea ce obligă conducerea clubului să găsească rapid un înlocuitor de valoare care să poată începe titular. În această vară, Liverpool a cheltuit aproape 300 de milioane de lire pentru achiziții, dar odată cu transferul lui Núñez, suma recuperată din vânzări ar putea atinge 251 de milioane de lire, începând din vara lui 2024.

