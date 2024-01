Damjan Djokovic a semnat cu Rapid! Mihai Stoica regretă plecarea mijlocașului croat de la FCSB: „Clar ne va lipsi”

Transferat de Rapid după ce a fost pus pe liber de patronul Gigi Becali, mijlocașul croat Damjan Djokovic este regretat de managerul formației FCSB, Mihai Stoica.

Rapid l-a transferat, din postura de jucător liber de contract, pe mijlocașul croat Damjan Djokovic, care în prima parte a campionatului a evoluat la marea rivală FCSB. Cele 4 goluri reușite de fotbalistul de 33 de ani în tricoul roș-albaștrilor nu au fost de ajuns pentru a-l convinge pe patronul Gigi Becali, care i-a oferit lui Djokovic 70.000 de euro pentru a accepta rezilierea contractului scadent în vară.

După oficializarea transferului la Rapid, managerul FCSB, Mihai Stoica, a declarat că regretă plecarea mijlocașului croat.

„Djokovic clar ne va lipsi din punct de vedere al experienței. Este obișnuit să câștige trofee, să joace meci de meci. Și este un jucător de echipă. Mulți ne speriaserăm, dar este un băiat de caracter, un fotbalist bun. Eu am avut o relație bună cu el. Am mai vorbit cu el, obișnuiesc să vorbesc cu câțiva jucători, cu cei care văd că înțeleg. Unii nu o fac și nu mai am răbdare la 60 de ani să pierd vremea, să discutăm ceva și să facă altceva. (…) Dar știți cum e, la noi Gigi vrea să vadă și alți jucători… e om de afaceri, până la urmă. Îmi pare rău, pentru că îmi plăcea Djokovic. Îmi plăcea și ca persoană, dar viața merge înainte”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Managerul roș-albaștrilor l-a nominalizat pe „urmașul” lui Djokovic la FCSB: „Pe Djokovic îl schimbăm cu un jucător care evoluează pe aceeași poziție, dar este cu totul și cu totul de alt profil, Baba Alhassan. Este mult mai tânăr, cu perspective, de alt tip”.

În actualul sezon, Djokovic a evoluat în 23 de meciuri pentru FCSB și a reușit 4 goluri. Noul jucător al Rapidului a câştigat de patru ori trofeul de campion al României, cu CFR Cluj, între 2018 și 2021.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!