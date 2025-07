Dacian Cioloș este luat în calcul pentru a prelua conducerea unuia dintre serviciile de informații ale României – SRI sau SIE –, potrivit unor surse politice citate de Știrile ProTV.

Informația apare în contextul în care președintele României, Nicușor Dan, a declarat că o decizie oficială privind aceste numiri va fi luată „în curând”.

Întrebat luni, într-o conferință de presă, dacă va ține cont de propunerile coaliției de guvernare pentru funcțiile de conducere în serviciile de informații, Nicușor Dan a subliniat că are ultimul cuvânt în acest proces:

„Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a explicat el.

Gabriel Vlase, actualul șef SIE, în centrul unor controverse

Conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE) este și ea sub semnul întrebării, în condițiile în care actualul director, Gabriel Vlase, este contestat public.

Criticile s-au intensificat după ce s-a aflat că acesta a fost prezent la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, desfășurat pe 8 decembrie, în timp ce în România Curtea Constituțională tocmai anulase alegerile prezidențiale, invocând ingerințe externe în procesul electoral.

Postul de director SRI, vacant din 2023

Funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI) este vacantă de la mijlocul anului 2023, când Eduard Hellvig și-a dat demisia. De atunci, subiectul numirii unui nou director a fost discutat periodic, fără a fi luată o decizie oficială.

Nicușor Dan a confirmat că analizează mai multe opțiuni pentru conducerea celor două servicii:

„Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis președintele.

