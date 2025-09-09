Cutremur pe City Ground! Nuno Espirito Santo, demis de Nottingham Forest, iar Jose Mourinho este favorit să-l înlocuiască

Portughezul care a readus clubul în Europa după 30 de ani a fost dat afară, iar Mourinho ar putea reveni spectaculos în Premier League.

Nottingham Forest a anunțat oficial, în miez de noapte, demiterea lui Nuno Espirito Santo. Decizia vine la doar câteva luni după ce portughezul reușise o performanță istorică: calificarea echipei în cupele europene, pentru prima dată după 30 de ani. Relația tensionată cu patronul Evangelos Marinakis a dus însă la o ruptură ireparabilă.

„Clubul de fotbal Nottingham Forest confirmă că, în urma circumstanțelor recente, Nuno Espirito Santo a fost astăzi demis din funcția de antrenor principal. Clubul îi mulțumește lui Nuno pentru contribuția sa într-o perioadă de mare succes la Nottingham, în special pentru rolul său din sezonul 2024/25, care va fi amintit pentru totdeauna cu drag în istoria clubului. Ca cineva care a jucat un rol esențial în succesul nostru sezonul trecut, el va ocupa întotdeauna un loc special în călătoria noastră”, se arată în comunicatul clubului.

Decizia patronului grec vine după ce Nuno a reclamat, în august, că echipa are un „lot dezechilibrat” și este „foarte, foarte departe” de a fi pregătită pentru noul sezon. Nemulțumirile s-au accentuat după numirea lui Edu ca director sportiv, ceea ce a declanșat conflictul deschis între antrenor și conducere.

Mourinho, pe lista lui Nottingham Forest

Potrivit Sky Sports News, Forest se află în discuții pentru înlocuitorul lui Nuno. Printre variante se numără Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth), Mauricio Pochettino (selecționer SUA) și Marco Silva (Fulham). Totuși, numele surpriză este Jose Mourinho.

Fostul antrenor al lui Chelsea, Manchester United și Tottenham este liber de contract după despărțirea de Fenerbahce. Deși a rezistat 14 luni în Turcia, Mourinho nu a câștigat niciun trofeu, fiind demis după ratarea calificării în grupele UEFA Champions League, eliminare suferită în fața Benficăi Lisabona.

Marinakis, patronul lui Forest, îl consideră însă candidatul ideal datorită experienței și palmaresului: trei titluri în Premier League, o Champions League cu Inter Milano și o Europa League cu Manchester United.

„Am bagajele făcute pentru orice propunere din Premier League, chiar și de la echipe din subsolul clasamentului”, spunea Mourinho în mandatul său la Fenerbahce, declarație care a alimentat speculațiile despre o revenire rapidă în Anglia.

Nottingham, între Europa și provocările din Premier League

Nottingham Forest va începe pe 24 septembrie parcursul în grupele Europa League, cu un meci dificil pe terenul lui Betis Sevilla. În campionat, echipa a strâns patru puncte în primele trei etape și urmează să joace sâmbătă pe terenul lui Arsenal.

Ultimul meci al lui Nuno Espirito Santo pe banca lui Forest a fost eșecul clar, 0-3 pe teren propriu cu West Ham, pe 31 august. Plecarea sa marchează un moment surprinzător, după un sezon memorabil care readusese echipa din Nottingham în Europa.

