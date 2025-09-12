Curățenie la Real Madrid! Xabi Alonso a pus pe lista neagră trei fundași de top

Antrenorul madrilenilor vrea să întinerească defensiva, iar Ibrahima Konate este principalul favorit pentru transfer.

Xabi Alonso, tehnicianul lui Real Madrid, pregătește schimbări importante în compartimentul defensiv al campioanei Europei. Conform donbalon.com, trei jucători importanți au fost trecuți pe lista de plecări: David Alaba (33 de ani), Antonio Rudiger (32 de ani) și Raul Asencio (22 de ani).

Despărțirile de Alaba și Rudiger ar fi mai ușor de realizat, având în vedere că ambele contracte ajung la final în vara viitoare. În schimb, Raul Asencio, crescut în academia clubului, își dorește să rămână și să lupte pentru un loc de titular, deși în acest sezon nu a bifat niciun minut pentru prima echipă.

Real Madrid, aproape de un acord cu Ibrahima Konate

În paralel, madrilenii lucrează la aducerea unui nou fundaș central. Liverpool nu a reușit să îl convingă pe Ibrahima Konate (26 de ani) să semneze prelungirea înțelegereii care expiră în vară, iar Real Madrid a intrat pe fir.

Conform fichajes.net, părțile au ajuns deja la un acord privind un contract valabil până în 2031. „Real Madrid, conștientă de necesitatea de a-și consolida apărarea pe termen lung, a acționat rapid pentru a-l transfera pe Ibrahima Konate. Contractul, care va fi valabil până în 2031, va permite clubului să se asigure de un fundaș central tânăr, puternic și cu experiență în elita europeană”, notează sursa citată.

Evaluat la 60 de milioane de euro pe Transfermarkt, Konate a fost integralist în 3 din cele 4 partide disputate de Liverpool în actualul sezon. Transferul său ar urma să ofere lui Xabi Alonso o soluție pe termen lung pentru centrul defensivei madrilene.

