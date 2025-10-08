Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a anunțat marți o revizuire pozitivă a prognozelor privind creșterea comerțului global pentru anul 2025, dar a emis un avertisment sever pentru 2026, când activitatea economică mondială ar urma să încetinească semnificativ, transmite CNBC.

Potrivit raportului „Global Trade Outlook and Statistics”, volumul comerțului mondial ar urma să crească cu 2,4% în 2025, peste estimarea anterioară de 0,9%. În schimb, pentru 2026, OMC a redus prognoza de la 1,8% la doar 0,5%.

„Se așteaptă ca ritmul comerțului mondial să încetinească în 2026, pe măsură ce economia globală se răcește și efectele majorărilor de tarife se vor resimți pe deplin pe parcursul unui an întreg”, a transmis OMC.

Decizia președintelui american Donald Trump de a impune noi taxe vamale, în aprilie, continuă să afecteze fluxurile comerciale internaționale. Chiar și aliați apropiați ai Statelor Unite, precum Regatul Unit, se confruntă cu un tarif de bază de 10% pentru exporturile către piața americană.

Prima jumătate a anului 2025: Comerțul global accelerează

Conform datelor OMC, în prima jumătate a anului 2025, volumul global al comerțului a crescut cu 4,9%, datorită:

importurilor masive din SUA, realizate înaintea aplicării noilor tarife,

condițiilor macroeconomice favorabile,

cererii în creștere pentru bunuri legate de inteligența artificială — semiconductori, servere și echipamente de telecomunicații.

Inteligența artificială, motorul principal al creșterii

Cheltuielile pentru tehnologia AI au generat aproape jumătate din creșterea comerțului global în prima jumătate a anului, fiind cu 20% mai mari față de aceeași perioadă din 2024.

Asia a fost responsabilă pentru aproape două treimi din această creștere, în timp ce SUA au contribuit cu aproximativ o cincime.

„Creșterea comerțului s-a extins pe întregul lanț valoric digital, de la siliciul brut și gazele speciale până la dispozitivele care alimentează platformele cloud și aplicațiile AI”, se arată în raport.

Perspective slabe pentru 2026

OMC avertizează că măsurile protecționiste și incertitudinea politicilor comerciale ar putea afecta serios evoluțiile viitoare. Chiar și în scenariul optimist, doar menținerea ritmului de creștere a comerțului cu bunuri și servicii legate de AI ar putea susține activitatea economică globală.

Exporturile de servicii sunt, de asemenea, prognozate să se tempereze, de la 6,8% în 2024, la 4,6% în 2025 și 4,4% în 2026, în ciuda faptului că nu sunt vizate direct de tarifele comerciale.

Raportul OMC descrie o dinamică paradoxală: 2025 va beneficia de un impuls temporar din partea sectorului tehnologic și a importurilor accelerate din SUA, însă 2026 se conturează drept un an al ajustărilor, când efectele tarifelor impuse de administrația Trump și încetinirea economiei globale se vor resimți din plin.

