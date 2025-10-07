Organizația Mondială a Comerțului (OMC) își revizuiește în creștere prognoza de creștere a comerțului pentru 2025

Bunuri legate de inteligența artificială și creșterea exporturilor către Statele Unite înainte de majorările tarifare anunțate de președintele Donald Trump au impulsionat creșterea comerțului mondial cu mărfuri în acest an, a anunțat marți Organizația Mondială a Comerțului (OMC), notează AFP.

Perspectiva pentru 2026 este mai sumbră

Totuși, perspectiva pentru 2026 este mai sumbră, avertizează OMC, pe măsură ce impactul tarifelor americane va începe să se resimtă.

Organizația a revizuit în creștere prognoza pentru volumul comerțului în 2025, la 2,4%, față de 0,9% în august, și a redus estimarea pentru 2026 de la 1,8% la doar 0,5%.

„Comerțul mondial cu mărfuri a depășit așteptările în prima jumătate a anului 2025, impulsionat de cheltuielile crescute pentru produse legate de inteligența artificială, de explozia importurilor nord-americane înainte de majorările tarifare și de comerțul puternic între celelalte regiuni ale lumii”, se arată în raportul OMC privind perspectiva globală a comerțului.

Într-o mișcare rară, OMC și-a revizuit de mai multe ori estimările în acest an, din cauza incertitudinilor legate de impactul noilor tarife impuse de administrația Trump.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a aplicat mai multe valuri de tarife pentru importurile în Statele Unite, cu o rată de bază de 10% pentru toate țările din aprilie, iar pentru unele economii au fost aplicate cote mult mai mari.

Răspunsul măsurat al țărilor la schimbările tarifare, potențialul de creștere al AI și creșterea comerțului între celelalte regiuni ale lumii – în special economiile emergente – au contribuit la atenuarea impactului asupra comerțului în 2025, a declarat șefa OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Totuși, fosta ministră nigeriană de finanțe a subliniat că reziliența comerțului în acest an nu trebuie să inducă „complacere” statelor.

Perturbările actuale ale sistemului comercial global sunt un apel la acțiune pentru națiuni, pentru a regândi comerțul și a construi împreună o bază mai solidă care să ofere prosperitate mai mare pentru oameni din întreaga lume, a adăugat ea.

OMC estimează că creșterea PIB-ului global va fi de 2,7% în 2025 și de 2,6% în 2026.

