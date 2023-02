Cum a ajuns Bogdan Aurescu să prezinte la ONU tema „ Amenințări la adresa păcii și securității internaționale: creșterea nivelului mărilor și oceanelor – implicații pentru pacea și securitatea internaționale”

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marți, în calitate de vorbitor principal, la reuniunea deschisă a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite(ONU), cu tema <Amenințări la adresa păcii și securității internaționale: creșterea nivelului marilor și oceanelor – implicații pentru pacea și securitatea internaționale> („Threats to Internațional Peace and Security: Sea-Level Rise – Implications for Internațional Peace and Security”)”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, șeful diplomației române a participat la eveniment atât în calitate de ministru al afacerilor externe al României, cât și de co-președinte al Grupului de Studiu al Comisiei de Drept Internațional a ONU privind creșterea nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul internațional, la invitația Președinției malteze a Consiliului de Securitate, conform orange.ro.

Bogdan Aurescu vrea ca „ Amenințări la adresa păcii și securității internaționale: creșterea nivelului marilor și oceanelor – implicații pentru pacea și securitatea internaționale” să fie un punct de referință al ONU

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a prezentat implicațiile grave pe care fenomenul global al creșterii nivelului marilor și oceanelor le are deja sau le-ar putea avea asupra întregii comunități internaționale, inclusiv în ceea ce privește pacea și securitatea la nivel global, în special asupra statelor insulare mici și a statelor costiere.

Totodată, a reliefat necesitatea de a preîntâmpina riscurile generate de creșterea nivelului marilor și oceanelor atât din perspectiva necesității de a ajusta politicile existente în materie, cât și prin intermediul aplicării dreptului internațional în domeniu.

În acest context, șeful diplomației a subliniat existența unei răspunderi comune a comunității internaționale în combaterea efectelor negative ale acestui fenomen.

Bogdan Aurescu a avut marți o întâlnire cu secretarul general al ONU, António Guterres

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut marţi o întrevedere cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite(ONU), António Guterres, problematica schimbărilor climatice şi a consecinţelor acestora, precum şi evoluţia situaţiei din Ucraina fiind printre subiectele abordate.

Şeful diplomaţiei s-a aflat la sediul ONU de la New York pentru participarea, ca vorbitor principal, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema „Ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale: creşterea nivelului mărilor şi oceanelor – implicaţii pentru pacea şi securitatea internaţionale” („Threats to International Peace and Security: Sea-Level Rise – Implications for International Peace and Security”).

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, cei doi oficiali au abordat problematica schimbărilor climatice şi a consecinţelor acestora, inclusiv riscurile generate de creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, pe care demnitarul român le-a prezentat Consiliului de Securitate, în cursul aceleiaşi zile, potrivit agerpres.ro.

António Guterres a arătat că apreciază în mod deosebit activitatea desfăşurată de copreşedinţii Grupului de Studiu privind creşterea nivelului marilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional şi de Grup şi a mulţumit în mod deosebit ministrului Aurescu pentru eforturile depuse în această calitate, inclusiv pentru soluţiile propuse în cadrul Comisiei de Drept Internaţional, reiterate şi la evenimentul găzduit de Consiliul de Securitate ONU.

