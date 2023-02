Bogdan Aurescu a avut marți o întâlnire cu secretarul general al ONU, António Guterres

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut marţi o întrevedere cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite(ONU), António Guterres, problematica schimbărilor climatice şi a consecinţelor acestora, precum şi evoluţia situaţiei din Ucraina fiind printre subiectele abordate.

Şeful diplomaţiei s-a aflat la sediul ONU de la New York pentru participarea, ca vorbitor principal, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema „Ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale: creşterea nivelului mărilor şi oceanelor – implicaţii pentru pacea şi securitatea internaţionale” („Threats to International Peace and Security: Sea-Level Rise – Implications for International Peace and Security”).

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, cei doi oficiali au abordat problematica schimbărilor climatice şi a consecinţelor acestora, inclusiv riscurile generate de creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, pe care demnitarul român le-a prezentat Consiliului de Securitate, în cursul aceleiaşi zile, potrivit agerpres.ro.

António Guterres a arătat că apreciază în mod deosebit activitatea desfăşurată de copreşedinţii Grupului de Studiu privind creşterea nivelului marilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional şi de Grup şi a mulţumit în mod deosebit ministrului Aurescu pentru eforturile depuse în această calitate, inclusiv pentru soluţiile propuse în cadrul Comisiei de Drept Internaţional, reiterate şi la evenimentul găzduit de Consiliul de Securitate ONU.

În cadrul discuţiilor, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat susţinerea României pentru multilateralismul eficient şi pentru ordinea internaţională bazată pe norme, având în centrul său sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi pentru eforturile secretarului general de a eficientiza ONU.

De asemenea, cei doi înalţi oficiali au discutat despre evoluţia situaţiei din Ucraina, la aproape un an de la începutul războiului ilegal de agresiune al Rusiei. Bogdan Aurescu „a evidenţiat faptul că acest comportament iresponsabil al Rusiei, care încalcă fundamentele ordinii de drept internaţional, trebuie să înceteze, fiind cu atât mai grav cu cât acest război este proliferat de un stat membru al Consiliului de Securitate al ONU”, arată MAE.

Totodată, ministrul român a evidenţiat necesitatea ca, la împlinirea unui an de la declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina, Adunarea Generală a ONU şi CS ONU să transmită un mesaj clar în sprijinul păcii în Ucraina şi să condamne războiul de agresiune al Rusiei.

Ministrul Bogdan Aurescu a prezentat perspectiva României privind principalele provocări actuale de interes global, cu accent pe gestionarea impactului agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi a implicaţiilor acestui război, inclusiv pentru statele cele mai vulnerabile din Sudul Global.

Bogdan Aurescu s-a văzut cu secretarul general al ONU, António Gutteres, iar pe lângă schimbările climatice, cei doi au vorbit despre criza din Ucraina

Ministrul român a evidenţiat şi eforturile concrete de sprijin ale României pentru Ucraina în domeniul umanitar – inclusiv primirea a peste 3,5 milioane de refugiaţi din Ucraina care au tranzitat ţara noastră, precum şi asigurarea pentru cei care au solicitat de adăpost, acces gratuit la servicii medicale, şcolarizare şi piaţa muncii. Totodată, a subliniat demersurile active şi concrete pentru evitarea unei crize alimentare la nivel mondial, prin facilitarea tranzitului a aproape 13 milioane de tone de cereale şi produse agricole ucrainene către pieţele mondiale.

În context, ministrul Bogdan Aurescu a arătat apreciere pentru eforturile secretarului general al ONU de a negocia Acordul privind iniţiativa de transport al grânelor prin Marea Neagră – Black Sea Grain Initiative şi a subliniat importanţa fundamentală pentru prelungirea acestui Acord.

Un alt subiect abordat a fost situaţia actuală din Republica Moldova, António Guterres amintind vizita pe care a efectuat-o anul trecut la Chişinău. Şeful diplomaţiei române a prezentat sprijinul multidimensional acordat de ţara noastră pentru consolidarea rezilienţei Republicii Moldova şi pentru combaterea efectelor războiului împotriva Ucrainei.

În acest context, ministrul român de Externe a subliniat că declaraţiile foarte recente ale preşedintelui Republicii Moldova, care s-a referit la planuri ruseşti de destabilizare a statului vecin, trebuie tratate cu toată seriozitatea. „A arătat că România a susţinut, susţine şi va continua să susţină stabilitatea Republicii Moldova în mod concret şi solidar, pe toate dimensiunile, inclusiv în actualul context, precum şi integrarea sa în Uniunea Europeană”, potrivit comunicatului.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, totodată, angajamentul de lungă durată al ţării noastre de a promova respectarea dreptului internaţional, ca pilon fundamental al politicii externe a României demonstrat inclusiv prin seria de acţiuni iniţiate de România în contextul războiului purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei pentru susţinerea atribuirii responsabilităţii şi combaterea impunităţii acelor reprezentanţi ai puterii ocupante care au comis crime internaţionale în teritoriile invadate.

„Secretarul general al ONU a exprimat aprecierea deosebită faţă de activitatea României în sprijinul Ucrainei şi al refugiaţilor ucraineni, adresând mulţumiri atât autorităţilor române, cât şi cetăţenilor români pentru solidaritatea şi consecvenţa cu care au răspuns războiului din statul vecin. A punctat că ţara noastră este un actor de încredere în acordarea de sprijin umanitar, cu referire inclusiv la proiectul de succes al Centrului de Urgenţă pentru Refugiaţi de la Timişoara, creat în 2008 printr-un acord încheiat între Guvernul României, UNHCR şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie”, menţionează MAE.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!