Criză politică la Paris: Premierul Sebastien Lecornu demisionează, înainte de prezentarea programului de guvernare

De către
Dana Macsim
-
0
31
Sébastien Lecornu despre Rusia Ucraina

De la realegerea lui Emmanuel Macron în 2022, nici o formațiune nu a reușit să obțină majoritatea parlamentară, ceea ce a făcut guvernarea extrem de dificilă

Premierul Franței, Sebastien Lecornu, și-a depus luni demisia, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, potrivit unui comunicat al Palatului Élysée citat de AFP, Reuters și DPA. Retragerea sa bruscă intervine, cu doar o zi înainte ca acesta să susțină declarația de politică generală în fața Adunării Naționale, marcând o nouă etapă a crizei politice tot mai adânci din Hexagon.

Lecornu, numit în funcție pe 9 septembrie, anunțase duminică o componență a noului cabinet, iar prima ședință de guvern era programată pentru luni după-amiază. Structura Executivului a stârnit, însă, critici din toate direcțiile politice, opoziția a acuzat o orientare prea conservatoare, în timp ce unii aliați au reclamat lipsa unui profil clar de dreapta. Aceste reacții au alimentat îndoieli serioase, privind viabilitatea noului guvern, într-un moment în care Franța este blocată de un parlament profund fragmentat.

„Domnul Sebastien Lecornu a transmis președintelui Republicii demisia guvernului său, iar aceasta a fost acceptată”, se arată în comunicatul președinției.

De la realegerea lui Emmanuel Macron în 2022, nici o formațiune nu a reușit să obțină majoritatea parlamentară, ceea ce a făcut guvernarea extrem de dificilă. Convocarea alegerilor legislative anticipate, anul trecut, nu a rezolvat blocajul politic, ci l-a amplificat. Lecornu, aflat în funcție de mai puțin de o lună, devine astfel al cincilea prim-ministru schimbat în ultimii doi ani.

