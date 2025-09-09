Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit marți în funcția de premier pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu, a anunțat Palatul Elysée, relatează AFP și Reuters.

Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a ‘consulta’ partidele în vederea ‘construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare’, înainte de a forma un nou guvern, a declarat președinția franceză.

Macron, a cărui cotă de popularitate este la cel mai scăzut nivel de când a preluat puterea în 2017, a numit marți un nou prim-ministru, după ce a primit în aceeași zi demisia lui Francois Bayrou, care a pierdut luni în Parlament un vot de încredere pentru un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro, vot ce a aruncat Franța din nou într-o criză politică și bugetară.

Cu un deficit bugetar prognozat pentru anul în curs la 5,4% din PIB, Franța are nevoie de măsuri de austeritate și guvernul în prezent demis estima că, prin planul de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, acest deficit urma să coboare anul viitor la 4,6% din PIB, pe o traiectorie care să permită în anul 2029 un deficit de 2,8% din PIB, sub pragul de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.

