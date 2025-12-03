O anchetă lansată de Parchetul European (EPPO) zguduie instituțiile UE și lovește direct în credibilitatea Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen.

Reținerea mai multor oficiali europeni de rang înalt – printre care fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, și fostul secretar-general al SEAE, Stefano Sannino – a declanșat o criză politică majoră, se arată într-o analiză Politico.

Cei doi sunt vizați într-un dosar privind posibile fraude, conflicte de interese și nereguli în atribuirea proiectului pentru crearea Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, coordonată prin Colegiul Europei din Bruges.

Presiune politică asupra Ursulei von der Leyen

Situația amplifică tensiunile din jurul președintei Comisiei Europene. Opozanții ei folosesc scandalul pentru a cere o nouă moțiune de cenzură, în ciuda faptului că Serviciul de Acțiune Externă (SEAE) funcționează independent de Comisie.

„Știu că cei care nu o plac pe von der Leyen vor folosi acest lucru împotriva ei, dar ei folosesc orice împotriva ei”, a declarat un oficial european citat de Politico.

„Deoarece președinta von der Leyen este liderul cel mai vizibil din Bruxelles, îi atribuim toate responsabilitățile (…) Și nu este corect ca ea să fie supusă unei moțiuni de cenzură pentru ceva ce ar fi făcut Serviciul de Acțiune Externă. Ea nu este responsabilă pentru toate instituțiile”, a mai spus acesta.

Eurodeputatul român Gheorghe Piperea, inițiatorul unui vot de neîncredere eșuat în vară, a afirmat că analizează oportunitatea lansării unei noi moțiuni.

Scandalul oferă muniție și actorilor externi. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a acuzat instituțiile europene că „preferă să ignore propriile probleme, în timp ce le dau constant lecții tuturor celorlalți”.

Mogherini și Sannino, sub investigație pentru favoritism într-o licitație UE

Federica Mogherini a fost reținută marți în Belgia, împreună cu alte persoane, în legătură cu suspiciuni de fraudă în utilizarea fondurilor europene pentru pregătirea tinerilor diplomați.

EPPO a efectuat percheziții la Colegiul Europei din Bruges, la sediul SEAE din Bruxelles și în locuințele suspecților, cu sprijinul OLAF.

Procurorii investighează dacă instituția academică ar fi fost favorizată în procedura de licitație derulată în perioada 2021–2022 pentru proiectul Academiei Diplomatice.

Anchetatorii suspectează că informații confidențiale despre criteriile de selecție ar fi fost transmise în avans către Colegiul Europei, încălcând articolul 169 din Regulamentul financiar privind concurența loială.

UE se confruntă deja cu o serie de scandaluri de corupție apărute în ultimii ani, de la Qatargate până la investigațiile privind activitățile de lobby ale Huawei. Noua anchetă riscă să afecteze suplimentar imaginea instituțiilor europene și să alimenteze retorica eurosceptică.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.