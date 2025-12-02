7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalAcademia Diplomatică a UE, vizată de o anchetă a Parchetului European: trei...

Academia Diplomatică a UE, vizată de o anchetă a Parchetului European: trei suspecți reținuți

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
eppo la botoșani

Autoritățile belgiene au reținut marți trei persoane în cadrul unei anchete asupra Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, program destinat pregătirii diplomaților juniori din statele membre.

Descinderile au avut loc la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, în clădirile Colegiului Europei din Bruges și la adrese private, potrivit unui comunicat al Parchetului European (EPPO).

Acțiunile au fost aprobate de judecătorul de instrucție și coordonate împreună cu Poliția Federală Belgiană.

Ancheta vizează fraude în fonduri europene

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovei, anchetează o presupusă fraudă legată de fondurile europene alocate pregătirii diplomaților juniori, în perioada 2021–2022.

EPPO suspectează că normele privind concurența loială au fost încălcate, iar „informații confidențiale legate de achiziții au fost comunicate unuia dintre candidații care participau la licitație”.

Proiectul în cauză a fost atribuit de SEAE Colegiului Europei printr-o procedură de licitație oficială.

Imunitatea ridicată pentru suspecți înainte de descinderi

Pentru a permite perchezițiile, EPPO a solicitat și obținut ridicarea imunității judicare a mai multor suspecți.

Ancheta își propune să stabilească dacă reprezentanții Colegiului Europei au fost informați anterior despre criteriile de selecție și dacă au avut motive să considere că implementarea proiectului le va fi atribuită.

Există suspiciuni puternice că articolul 169 din Regulamentul financiar privind concurența loială ar fi fost încălcat, prin comunicarea de informații confidențiale către unul dintre candidați.

Contextul anchetei

Investigația a fost declanșată după sesizări către OLAF, oficiul antifraudă al Uniunii Europene, și vizează posibile fapte de fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

A murit Artan (Adrian Pleșca), fondator Timpuri Noi și Partizan

Eveniment Alexandru Stancu - 0
Adrian Pleșca, cunoscut de toată lumea ca Artan, una dintre cele mai marcante voci ale rockului românesc, a murit marți dimineață la vârsta de...

Guvernul introduce mecanism de control pentru companiile afectate de sancțiuni externe, pe fondul presiunilor asupra Lukoil

Economie Dana Macsim - 0
Lukoil operează în România rafinăria Petrotel Ploiești, o rețea de peste 300 de stații de carburanți, unități de trading de petrol și gaze, precum...

Sean „Diddy” Combs trimite un avertisment legal Netflix înainte de lansarea docuseriei produse de 50 Cent

Lifestyle Alexandru Stancu - 0
Pe marginea lansării mult așteptate a docuseriei „Sean Combs: The Reckoning” pe Netflix, avocații mogulului Sean “Diddy” Combs au trimis gigantului de streaming o...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.