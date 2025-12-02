Autoritățile belgiene au reținut marți trei persoane în cadrul unei anchete asupra Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, program destinat pregătirii diplomaților juniori din statele membre.

Descinderile au avut loc la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, în clădirile Colegiului Europei din Bruges și la adrese private, potrivit unui comunicat al Parchetului European (EPPO).

Acțiunile au fost aprobate de judecătorul de instrucție și coordonate împreună cu Poliția Federală Belgiană.

Ancheta vizează fraude în fonduri europene

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovei, anchetează o presupusă fraudă legată de fondurile europene alocate pregătirii diplomaților juniori, în perioada 2021–2022.

EPPO suspectează că normele privind concurența loială au fost încălcate, iar „informații confidențiale legate de achiziții au fost comunicate unuia dintre candidații care participau la licitație”.

Proiectul în cauză a fost atribuit de SEAE Colegiului Europei printr-o procedură de licitație oficială.

Imunitatea ridicată pentru suspecți înainte de descinderi

Pentru a permite perchezițiile, EPPO a solicitat și obținut ridicarea imunității judicare a mai multor suspecți.

Ancheta își propune să stabilească dacă reprezentanții Colegiului Europei au fost informați anterior despre criteriile de selecție și dacă au avut motive să considere că implementarea proiectului le va fi atribuită.

Există suspiciuni puternice că articolul 169 din Regulamentul financiar privind concurența loială ar fi fost încălcat, prin comunicarea de informații confidențiale către unul dintre candidați.

Contextul anchetei

Investigația a fost declanșată după sesizări către OLAF, oficiul antifraudă al Uniunii Europene, și vizează posibile fapte de fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional.

