Există riscul ca 50.000 de angajați din companii de construcții, la nivel național, să fie disponibilizați în următoarele șase luni, a declarat sâmbătă președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), în cadrul unei conferințe organizate la Sinaia.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pentru următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii şi a încetinirii sau opririi unor proiecte”, a explicat președintele FPSC.

Situația critică a apărut după întreruperea unor proiecte finanțate prin programele Anghel Saligny și PNRR, ceea ce a determinat companiile să-și recalibreze personalul.

Mai multe șantiere sunt deja abandonate, iar firmele nu mai pot susține numărul de angajați dimensionat pentru proiectele respective.

Impact major asupra companiilor medii

Președintele FPSC a subliniat că pericolul cel mai mare este pentru companiile medii, cu 50–100 de angajați:

„Sunt nu numai semnale, ci şi certitudini, în sensul că unele companii deja se pregătesc să se închidă, iar altele se pregătesc să reducă semnificativ activitatea şi dimensiunea firmelor din construcţii. Pericolul cel mai mare este în cazul companiilor medii, cu 50–100 de angajaţi, acestea sunt în situaţia cea mai delicată. Sunt prea mari ca să nu aibă probleme şi prea mici ca să şi le poată rezolva”, a afirmat Erbaşu.

Contextul sectorului construcțiilor

În cadrul federației sunt aproximativ 200.000 de angajați, dintre care 60–70.000 lucrează în construcții, iar la nivel național sectorul construcțiilor numără aproximativ 500.000 de persoane.

