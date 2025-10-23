Ministrul Finanțelor a transmis că înlocuirea obiectivului inițial, permite României să mențină fluxurile de finanțare nerambursabilă din PNRR și să continue reformele fiscale, într-un cadru sustenabil

România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind reducerea gap-ului de TVA, evitând astfel pierderea a până la 1 miliard de euro din granturile europene programate pentru 2026, a anunțat joi Ministerul Finanțelor, într-un comunicat.

Decizia a fost rezultatul negocierilor purtate de ministrul Alexandru Nazare cu reprezentanții Comisiei Europene, în urma cărora obiectivul inițial, considerat nerealist în forma actuală, a fost înlocuit cu un nou jalon axat pe reforme structurale și legislative, menite să întărească capacitatea instituțională a ANAF și a Autorității Vamale Române.

„Nu doar că evităm pierderea unei sume semnificative din granturile PNRR, dar consolidăm și credibilitatea României în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF merge mai departe, cu măsuri concrete și sustenabile care vor aduce rezultate în colectarea veniturilor bugetare”, a declarat ministrul Nazare, subliniind că transformarea ANAF într-o instituție complet digitalizată este un proces „gradual, dar ireversibil”.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noul jalon vizează o abordare realistă și eficientă a reformei fiscale, concentrată pe reorganizarea instituțională a ANAF, modernizarea sistemelor IT, îmbunătățirea legislației privind insolvența și recuperarea creanțelor, precum și pe creșterea transparenței prin publicarea periodică a datelor privind gap-ul de TVA.

Înlocuirea obiectivului inițial, permite României să mențină fluxurile de finanțare nerambursabilă din PNRR, să continue reformele fiscale într-un cadru sustenabil și să consolideze încrederea partenerilor europeni în capacitatea statului de a implementa măsuri eficiente pentru creșterea colectării și reducerea evaziunii.

