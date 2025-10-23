Cristiano Bergodi a revenit în SuperLiga! Italianul a semnat cu Universitatea Cluj și a fost prezentat oficial

Tehnicianul de 59 de ani a semnat un contract valabil până în 2027 și va debuta pe banca „studenților” în meciul cu Oțelul Galați.

Universitatea Cluj a anunțat oficial numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal, după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. Italianul revine astfel în SuperLiga, la câteva luni după despărțirea de Rapid București.

„Benvenuto a U, Cristiano Bergodi! FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, se arată în comunicatul clubului.

Bergodi, contract până în 2027 și salariu de 20.000 de euro pe lună

Tehnicianul italian a fost liber de contract de la finalul sezonului trecut, când s-a despărțit de Rapid după 37 de meciuri pe bancă. Negocierile cu Universitatea Cluj au fost finalizate în cursul săptămânii, iar Bergodi a semnat un contract pe doi ani, cu un salariu de 20.000 de euro lunar, potrivit Digi Sport.

Italianul îl înlocuiește pe Ioan Ovidiu Sabău într-un moment complicat pentru ardeleni, care ocupă locul 10 în clasament, cu 14 puncte după 11 etape.

Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj:

Luigi Ciarlantini – antrenor secund

– antrenor secund Eugeniu Cebotaru – antrenor secund

– antrenor secund Eugen Cătălin Anghel – antrenor cu portarii

– antrenor cu portarii Flavius Nistor – preparator fizic

Experiență bogată în fotbalul românesc

Cristiano Bergodi (59 de ani) nu este străin de fotbalul din România. De-a lungul carierei, el a antrenat echipe precum FC Național, CFR Cluj, Rapid, FCSB, Poli Iași, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK, cucerind patru trofee interne, printre care două Cupe ale României și două Supercupe.

Debutul lui Bergodi pe banca „șepcilor roșii”

Primul meci al noului antrenor pe banca Universității Cluj va fi sâmbătă, 25 octombrie, în deplasare, împotriva formației Oțelul Galați, de la ora 16:00, partidă transmisă în direct de Digi Sport 1.

Italianul preia echipa cu obiectivul de a o readuce în lupta pentru play-off, după o serie de cinci meciuri fără victorie în campionat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!