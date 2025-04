Candidatul Partidului Național Conservator Român la Președinție, Cristian Terheș, se consideră singurul ‘suveranist conservator creștin-democrat’ în această competiție electorală, susținând că fiecare trebuie să îți dovedească suveranismul.

‘Considerând istoricul fiecăruia dintre noi, am dovedit că sunt singurul suveranist conservator creștin-democrat în această competiție electorală. Și vă și explic de ce. Pentru că atunci când toți au tăcut, eu am vorbit. Pentru că atunci când toți erau cu capul plecat și se ascundeau pe la colțuri, am fost singurul în Parlamentul European care a intrat fără Certificat verde. Nu vă dați seama ce presiune a fost pe mine și pe asistenții mei atunci. Erau îngroziți toți, pentru că și-au dat seama că, dacă unul ține piept, se creează un tăvălug. În prima conferință de presă pe care am făcut-o în Parlamentul European cu încă patru colegi europarlamentari și am vorbit despre importanța respectării drepturilor fundamentale și am condamnat Certificatul verde – am pus-o pe internet și s-a apropiat la aproape un milion de vizualizări’, a spus Terheș, marți seara, la Antena 3 CNN.

Potrivit europarlamentarului, ‘suveranismul trebuie dovedit’.

‘Întrebarea mea pentru ceilalți contracandidați care se pretind suveraniști este când au dovedit că sunt suveraniști? Și cum vor apăra ei cu adevărat supremația Constituției într-o Uniune Europeană unde ai nevoie totuși de anumite lucruri, să spun, pentru a-ți promova interesul. (…) Suntem în UE, dar în UE vreau să stau drept. (…) Atunci când spun că eu cred în suveranitate, cred în corectitudinea alegerilor, asta face un suveranist’, a adăugat Terheș.

George Simion „are elemente de suveranism”, dar îl strică caracterul

Despre Victor Ponta, Terheș consideră că acesta ‘a fost toată viața sa un social-democrat’.

‘Cât a fost premier, a implementat și o serie de politici publice, aș spune de dreapta, conservatoare, dacă ar fi să le iei așa – scăderi de taxe și impozite. Dar domnul are o istorie în cadrul Partidului Social Democrat, este socialist’, a afirmat el.

Referindu-se la președintele AUR, George Simion, Cristian Terheș susține că acesta ‘are elemente de suveranism, dar îl strică însă caracterul’.

‘Pentru a fi doar suveranist nu-i suficient. Îți trebuie un caracter tare, că atunci când îți dai cuvântul față de niște parteneri, că vei face un lucru, să-l faci până la capăt. Și, din păcate, dacă vă uitați la activitatea domnului George Simion din ultimii 2 ani, 3 ani, toți oamenii care au fost lângă el, fie au fost alungați de el, fie s-au îndepărtat de el. Ori în momentul în care vrei să conduci o națiune, e important să aduni, nu să risipești’, a opinat Terheș.

Întrebat dacă europarlamentarul Claudiu Târziu este ‘mai suveranist decât George Simion’, el a răspuns: ‘Claudiu Târziu este un intelectual erudit, este un europarlamentar, coleg cu mine, suntem în același grup politic. Și, din punctul acesta al suveranismului, să spun, nu am ce să-i reproșez’.

Analizând declarațiile lui Călin Georgescu, Terheș a apreciat că acesta ar fi ‘pe jumătate’ suveranist.

‘Viziunea dânsului cu privire la România în care dorește să implementeze o viziune economică numită distributism este o viziune similară sau apropiată cu comunismul. Eu sunt împotrivă. Chestiunea cu naționalizarea averilor, de exemplu, și a bunurilor personal sunt împotrivă la așa ceva. Familia mea a trecut în perioada comunistă prin genul acesta de naționalizări și nenorociri făcute de Guvern. Nu sunt adeptul unei astfel de măsuri. Există însă în planul său o serie de lucruri pe care, mă rog, le împărtășim cu toții. Cu toții dorim să avem apă ieftină sau pe gratis, dacă se poate, cu toții dorim un sector energetic care poate furniza economiei românești energie ieftină. Și spuneam în campania trecută că noi, ca țară, avem astăzi nevoie să ne concentrăm resursele pentru a produce energie ieftină’, a detaliat Terheș.

