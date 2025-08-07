Bărbatul din Arad care şi-a ucis fosta iubită a plâns înainte de a ajunge în faţa magistraţilor. Criminalul a declarat că nu s-a gândit la consecinţe când a ucis-o pe mama copiilor săi și că „îi pare rău”.

Joi, înainte de a fi prezentat judecătorilor, individul a declarat că „îi pare rău pentru ceea ce a făcut” și că „nu judecă”.

„Nu judec, nu știu ce am făcut, îmi pare rău. Problema e că nu am gândit. Normal că îmi pare rău”, a spus el, plângând.

Procurorii arădeni au oferit, joi, detalii despre cazul femeii, arătând că agresorul şi-a târât victima atârnată de maşină pe o distanţă de 1,5 kilometri, inclusiv pe un drum naţional, la o viteză de 100 de kilometri la oră, iar la un moment dat i-a dat drumul din mers, astfel că femeia s-a lovit la cap de asfalt şi a murit pe marginea drumului.

Femeia a fost găsită moartă între două localități

Într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, se arată că femeia de 28 de ani a fost găsită moartă între localităţile Chişineu-Criş şi Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A, pe câmp.

Corpul prezenta multiple leziuni.

Procurorii arată că, în seara zilei de marţi, în jurul orei 21:30, bărbatul de 35 de ani a mers la locul de muncă al fostei iubite, un bar, unde s-a certat cu aceasta. La un moment dat, el a mers la maşina aflată în parcare, a urcat, în timp ce tânăra l-a urmat şi a vrut să-l zgârie prin geamul portierei din dreapta, lăsat deschis.

„Moment în care O.N.M. (agresorul – n.r.) a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, se arată în comunicatul procurorilor.

Căutările au continuat 4 ore

Cadavrul a fost găsit abia în noaptea de marţi spre miercuri, după aproximativ patru ore de căutări.

Bărbatul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. În urmă cu două luni, cei doi s-au despărţit, menţionează procurorii, şi de atunci au locuit la adrese diferite.

Surse din anchetă declaraseră, miercuri, pentru Agrerpres, că, în 3 iulie, suspectul şi-ar fi bătut în public cele două fetiţe, de 3 şi 7 ani, pe care le avea cu fosta iubită, la un restaurant din Ineu. Fetiţele au obţinut ordin de protecţie, care a fost confirmat de instanţă, însă mama lor a refuzat să fie pusă sub protecţie.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!