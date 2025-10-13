După doi ani de avansuri consistente, mediul privat anticipează o creștere salarială medie de doar 6% anul viitor, pe fondul încetinirii economiei.

Companiile private din România se așteaptă la o creștere medie a salariilor de bază de 6% în 2026, potrivit studiului salarial și de beneficii PwC PayWell 2025.

Ritmul este semnificativ mai lent comparativ cu 7,47% în 2024 și 10,4% în 2023, marcând o temperare a politicilor de compensare din mediul privat.

Scăderea vine pe fondul încetinirii economiei românești și al prudenței companiilor în fața incertitudinilor macroeconomice. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că PIB-ul a crescut cu doar 0,8% în 2024 și cu 0,3% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu anul anterior.

Industria și retailul, sectoarele cu cele mai mari ajustări

În 2024, sectorul tehnologic a avut cea mai mare creștere a salariului mediu, de 9%, menținând totodată cel mai ridicat nivel salarial brut – 21.085 lei. Urmează retailul, cu o majorare de 8,99%, și industria, cu 8,32%. La polul opus, sectorul farmaceutic a înregistrat o creștere modestă, de doar 3,56%.

„Observăm însă că sectoarele cu creşteri mai mari anul trecut au redus anul acesta creşterile şi invers (…), ceea ce înseamnă că la 2-3 ani fiecare sector se reglează privind actualizarea salariilor la nivelul pieţei”, explică pentru Ziarul Financiar Oana Munteanu, Director PwC România, și Gabriela Batîr, Senior Manager PwC România.

Pentru 2026, companiile din industrie anticipează cea mai mare creștere salarială, de 8,33%, urmate de farma (6,92%) și retail (6,68%). În schimb, firmele din tehnologie estimează doar +5,29%, cea mai mică dintre toate sectoarele analizate.

Diferențele salariale persistă: femeile, mai numeroase în joburile slab plătite

Studiul PwC relevă că decalajul de remunerare între femei și bărbați continuă, în special din cauza subreprezentării femeilor în pozițiile de conducere. Deși salariile de bază sunt apropiate pentru categoriile inferioare de venit, diferențele cresc semnificativ în zona posturilor medii și superioare.

Femeile reprezintă 74% dintre angajații din sfertul cel mai prost plătit și doar 56% în cel mai bine plătit.

Cele mai mari discrepanțe apar în sectoarele bancar și IT, iar cele mai mici în industrie și farma.

Disparități regionale majore: Bucureștiul domină, Moldova rămâne în urmă

Regiunea București-Ilfov continuă să conducă detașat la nivelul veniturilor, cu un salariu mediu brut de 16.373 lei.

Diferențele sunt semnificative: veniturile din Capitală sunt cu 85% mai mari decât în Moldova (8.874 lei) și 52% peste Banat și Transilvania (10.758 lei).

Studiul mai arată că discrepanțele salariale sunt accentuate la nivel managerial, în timp ce pentru pozițiile operaționale diferențele se atenuează.

